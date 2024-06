SPPK: Je ešte predčasné hovoriť o tom, aká bude kvalita obilia

Bratislava 15. júna (TASR) - Počasie za ostatný mesiac je veľmi premenlivé. Porasty sú na niektorých poliach polámané a poľahnuté. Je teraz teda ešte veľmi skoro hovoriť o tom, nakoľko sa takéto porasty budú dať pokosiť a pri akej kvalite zrna. Je možné, že časť obilia nebude vôbec vhodná na využitie v potravinárstve a ani v živočíšnej výrobe. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Problém už podľa nej naznačujú aj poľnohospodári z okresu Košice - okolie. Daždivé počasie s občasnými prestávkami u nich trvá už takmer mesiac. Poľnohospodári do porastov nemôžu a ani nevedia vstupovať, a teda nevedia v týchto dňoch ani porasty (jariny) ošetrovať. V tejto oblasti očakávajú žatvu ozimného jačmeňa možno už o dva týždne. Tamojší pestovatelia predpokladajú, že dažde reálne znížia množstvo a kvalitu úrody obilnín.



"Porasty sú pri daždivom počasí náchylnejšie aj na plesňové ochorenia. Plodinám robia problémy aj extrémne zmeny teplôt - prudké oteplenie a následné ochladenie. Pred samotným zberom obilia je ideálne teplejšie počasie bez dažďa," priblížila.



Na niektorých miestach podľa Holéciovej zase badať aj vplyv nadmerných zrážok, ktoré padli ešte na prelome rokov. V niektorých lokalitách bude obilie nerovnomerne dozrievať, a to najmä na plochách, kde bola pred pár mesiacmi výrazne podmočená pôda. Časť porastu na suchej pôde už bude dozretá a časť na mokrine bude v rôznom štádiu zrelosti. "Na týchto plochách tak môže byť žatva komplikovaná s rozdielnou kvalitou zrna. O kvalite a množstve úrody obilnín preto rozhodne počasie až do posledného dňa, kedy bude obilie na poliach," dodala hovorkyňa SPPK.