SPPK je znepokojená zámerom zatvoriť cukrovar v Trenčianskej Teplej
Rozhodnutie spoločnosti Nordzucker AG prišlo podľa komory aj napriek tomu, že bol rekordný rok z hľadiska úrod.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu so Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska s veľkým znepokojením prijala informáciu spoločnosti Nordzucker AG, ktorá rozhodla o ukončení výroby cukru a spracovaní cukrovej repy vo svojom cukrovare v Trenčianskej Teplej. Toto rozhodnutie zásadným spôsobom ovplyvní pestovanie cukrovej repy a výrobu cukru na Slovensku, uviedla vo štvrtok SPPK.
„Piaty február 2026 sa do histórie slovenského poľnohospodárstva zapíše ako ťažká rana pre slovenský agropotravinársky komplex. Cukrovar v Trenčianskej Teplej bol založený v roku 1901 a na kolená ho nepoložili ani dve svetové vojny v minulom storočí,“ uviedla SPPK. Verdikt o cukrovare na Považí je podľa komory o to zásadnejší, že Slovenská republika bola v produkcii cukru sebestačnou krajinou a cukor bol poslednou potravinou, v ktorej krajina roky dosahuje plnú sebestačnosť.
Rozhodnutie spoločnosti Nordzucker AG prišlo podľa komory aj napriek tomu, že bol rekordný rok z hľadiska úrod. „Práve preto pestovatelia nerozumejú postoju spoločnosti, ktorá sa odvoláva na údajné zníženie kvality repy a pochybuje o dosiahnutí rentabilnej prevádzky a ziskovosti v cukrovare Trenčianska Teplá,“ priblížila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Pestovatelia dodávajúci repu do cukrovaru v Trenčianskej Teplej dosiahli v ostatnej cukrovarníckej kampani práveže rekordnú úrodu 74 ton/hektár a cukornatosť blízku 16 %, čo je štandardným ukazovateľom pri produkcii repy.
