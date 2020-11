SPPK: Jesenné práce na poliach naďalej meškajú

Bratislava 15. novembra (TASR) - Jesenné práce na poliach naďalej meškajú. Vyplýva to z monitoringu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Vlani o takomto čase už boli tri štvrtiny výmery kukurice na zrno v skladoch. Dnes je to len polovica. Dôvodom sú meškajúce jesenné práce a fakt, že poľnohospodárom sa úroda pre premočenú pôdu naďalej zbiera s veľkými ťažkosťami. Zber plodín a zakladanie porastov ozimín tak naďalej, aj po tieto dni, mešká," uviedla pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Okrem kukurice na zrno podľa nej zostala v zemi aj väčšina úrody cukrovej repy. Vlani ju poľnohospodári o takomto čase stihli vyzbierať z viac ako polovičnej výmery, dnes je zo zeme von len 45 % buliev cukrovej repy.



Poľnohospodári podľa Holéciovej avizujú, že v niektorých regiónoch sa takáto situácia vyskytla naposledy pred dvadsiatimi rokmi. Mnohé pozemky sú podmočené, nie je možné do nich vstúpiť a už vôbec vykonávať zber plodín, respektíve sejbu ozimín.



"Pestovatelia stále uvažujú, do akej miery sa tento stav môže podpísať pod predčasné ukončenie zberu jesenných plodín a sejby ozimín. Poľnohospodári sú v mnohých prípadoch nútení aj meniť osevné plány," dodala.