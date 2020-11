SPPK: Jesenné práce na poliach postupujú len veľmi pomaly

Bratislava 9. novembra (TASR) - Jesenné práce na poliach postupujú len veľmi pomaly. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Poľnohospodári sa podľa neho aj napriek nepriaznivému počasiu snažia postupovať s prácami na poliach. Okrem zberu ich na mnohých miestach čaká ešte aj sejba ozimín. Aktuálne je pozbieraných vyše 40 % kukurice na zrno a cukrovej repy, 90 % slnečnice a 85 % zemiakov.



Zber jesenných plodín sa v aktuálnom roku výrazne posúva. "Naši poľnohospodári sa snažia vyorávať plodiny aj v nepriaznivom počasí, premočené a bahnisté parcely im však komplikujú ich snahu. Technika sa zabára do pôdy, a tak často môžeme na poliach vidieť, ako jeden traktor vyťahuje z blata iný traktor. Naši poľnohospodári majú preto v mnohých prípadoch aj dvojnásobne vyššie náklady na pohonné hmoty," spresnil.



Množstvo zrážok podľa Korpáša znemožňuje aj aplikáciu hnojív, ale aj sejbu novej úrody. Neskorá sejba ozimín sa môže vydariť iba vtedy, ak prichádzajúce zimné obdobie bude priať zdarnému vyklíčeniu a zakoreneniu porastov. Poľnohospodári v niektorých lokalitách musia meniť aj osevný plán.



"Aj v tomto období potrápil našich poľnohospodárov výskyt hraboša poľného. Na jeho populáciu mali určite vplyv aj jesenné dažde. Práve preto v týchto dňoch robia odborníci z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou monitoring hraboša poľného na území Trnavského kraja. Zisťujú, do akej miery mali výrazné októbrové dažde vplyv na tohto škodcu," dodal Korpáš.