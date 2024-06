SPPK: Melóny ponúkané v tomto období rozhodne nie sú slovenské

Bratislava 12. júna (TASR) - Melóny, ktoré sú v tomto období ponúkané v stánkoch pri cestách alebo na trhoch a pýšia sa slovenským pôvodom, rozhodne slovenské nie sú. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) preto upozorňuje spotrebiteľov, aby sa nenechali nalákať na ich kúpu od obchodníka, ktorý zámerne ľudí zavádza. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Spresnila, že slovenské melóny v polovici júna len rastú na poliach južného Slovenska. Oslovení slovenskí pestovatelia hovoria, že ich melóny ešte len budú kvitnúť alebo sa už začínajú vytvárať drobné plody. Prvé slovenské melóny z tohtoročnej úrody, ktoré sa pestujú voľne na poliach, sa budú zbierať najskôr o mesiac, v polovici júla. Melóny z fóliovníkov prídu na rad o niečo skôr, pravdepodobne začiatkom júla.



"Aj ja osobne som sa v týchto dňoch stretol s predajom slovenských melónov pri cestách. Žiadne slovenské melóny to nie sú. Ide o vedomé klamanie zákazníka. Pôvod týchto melónov nepoznáme a môžeme aj oprávnene polemizovať, nakoľko sú bezpečné pre náš organizmus. Melóny z mimoeurópskych krajín sú pestované za iných podmienok ako v Európskej únii. Prípravky na ochranu rastlín sa mimo Únie používajú v oveľa väčšej miere než v Únii," povedal Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.



SPPK poukazuje na zavádzanie spotrebiteľov tými obchodníkmi, ktorí využívajú nevedomosť zákazníkov. Aj preto je na mieste vzdelávanie spotrebiteľa a apel viac nakupovať sezónnu slovenskú produkciu.



"Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, kedy a ktoré slovenské ovocie a zelenina sa dá v čerstvom stave kúpiť. Poďme preto viac so zákazníkmi hovoriť o sezónnosti, aby sme viac podporili našu produkciu, nie dovážanú. Prírodu nemôžeme naháňať, aj slovenské melóny potrebujú čas na to, aby zakvitli, narástli a dozreli. Apelujem preto na spotrebiteľov, aby nakupovali s rozumom a nedali sa nachytať," zdôraznil podpredseda SPPK Jozef Šumichrast.



Slovensko podľa SPPK nie je sebestačné v produkcii melónov. Poľnohospodárov, ktorí sa dnes ešte stále venujú tomuto artiklu poľnohospodárskej produkcie, zostalo už len torzo. Podľa Komoditnej situačnej a výhľadovej správy za zeleninu sme v roku 2022 pestovali dyňu červenú na výmere 83 hektárov (ha) pri produkcii 3573 ton. Melón cukrový sa zbieral len z 25 ha pri produkcii 306 ton. Ekonomika pestovania nepustí, viaceré firmy v minulosti skončili s produkciou melónov pre nárast dovozov lacných melónov zo zahraničia, ktoré dozrievajú aj podstatne skôr.



Potvrdzujú to podľa agrokomory aj údaje zo Štatistického úradu SR. Kým v roku 2010 sa na Slovensko doviezli melóny v hodnote 10 miliónov eur, v roku 2020 sa dovoz takmer zdvojnásobil na hodnotu 18,7 milióna eur. Vlani sa rastúci trend dovozov melónov ešte viac zvýšil. Zahraničných melónov sa k nám doviezlo za viac ako 35,5 milióna eur. Z európskych krajín dominujú importy najmä zo Španielska, Maďarska a Grécka.



Holéciová dodala, že o vodových melónoch sa hovorí, že sú zázrakom leta. Vďaka nim si vie organizmus doplniť dôležité tekutiny, minerály a vitamíny. Konzumáciou slovenských melónov, ktoré sa začnú teda predávať až o mesiac, navyše podporíme domácu regionálnu produkciu.