Mlynári avizujú zdraženie múky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bratislava 26. mája (TASR) - Rast cien obilia a následky pandémie nútia slovenských mlynárov rokovať s ich obchodnými partnermi o zdražovaní cien múky a mlynských výrobkov. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Upozornila, že pokiaľ má mlynský priemysel na Slovensku naďalej fungovať, vyrábať múku a neprepadávať sa do červených čísel, potrebuje finančnú injekciu. Mlynská výroba je totiž dlhodobo stratová hlavne preto, lebo sa podnikateľom nedarí premietnuť rast cien vstupov: obilia (tvorí 70 až 80 % nákladov na výrobu múky), energie, obalových materiálov či mzdových nákladov do odbytových cien mlynských výrobkov. Možno pritom očakávať, že rast cien vstupov do výroby nielen v mlynskom priemysle, v ekonomike SR, ale ani celosvetovo nebude prechodný jav." vysvetlil tajomník Slovenskej spoločnosti mlynárov Ondrej Šaling.Holéciová zdôraznila, že ceny obilnín výrazne rastú. Začiatkom mája cena potravinárskej pšenice na burze MATIF Paríž dosahovala hodnotu 250 eur/tona a na burze CBoT Chicago 235 eur/tona. Trhové ceny obilnín v EÚ sa pohybujú nad 200 eur/tona. Takýto pohyb cien obilia vplýva aj na odbytové ceny obilia v SR.Poznamenala, že podľa Správy o trhu s obilninami a zemiakmi za marec 2021 bola v marci priemerná nákupná cena potravinárskej pšenice od producentov v SR 196,42 eura/tona, čo bol nárast oproti marcu 2020 o 23,7 %. Samotné ceny múky však takéto zdraženie obilnín nekopírujú. Priemerné odbytové ceny pšeničných múk na výrobnú spotrebu sa v marci 2021 oproti marcu 2020 nielenže adekvátne nezvýšili, ale dokonca poklesli. Napríklad odbytová cena pšeničnej múky hladkej špeciál pekárskej (T-512) voľne loženej poklesla v marci 2021 oproti marcu 2020 o 0,9 %. Zdražovanie obilnín spotrebitelia takmer ani nepocítili. Napríklad cena jednej z najpredávanejších múk, pšeničnej múky polohrubej výberovej (1 kg) sa v marci 2021 oproti marcu 2020 zvýšila len o 0,2 %.Holéciová dodala, že obilniny z úrody roku 2020 sú už v podstate vypredané. Podľa mlynárov sa zmluvy na novú úrodu podpisujú s cenami vyššími ako vlani. Vyššie ceny potravinárskeho obilia teda nie sú prechodné a ovplyvňovať ich budú globálne tendencie. Tieto vážne dôvody preto nútia slovenských mlynárov, aby začali rokovať so svojimi obchodnými partnermi o zvyšovaní odbytových cien múky. Úpravu cien podporilo aj valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti mlynárov.