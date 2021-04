Bratislava 18. apríla (TASR) - Mrazy vážne zasiahli cukrovú repu. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



"Pestovatelia cukrovej repy zisťujú škody po jarných prízemných mrazoch. Nízke teploty, ktoré v predchádzajúcich dňoch dosiahli miestami až mínus 7 stupňov Celzia, vážne poškodili už vzídené porasty cukrovej repy," priblížila.



Pestovatelia podľa nej predpokladajú, že z plochy 22.500 hektárov (ha), na ktorej rastie cukrová repa, budú musieť presiať minimálne 1250 ha. Rovnako je možné, že sa bude presievať aj ďalších 750 ha, čo sumárne možno dosiahne až 2000 ha. "Presnejšiu výšku škôd a ďalší postup si poľnohospodári určia v priebehu budúceho týždňa," avizovala.



"Mrazy, ktoré sme na Slovensku zaznamenali v 14. týždni, tento rok poškodili takmer 10 % porastov cukrovej repy. Zasiahnuté sú takmer všetky pestovateľské lokality, najmä však cukrová repa v okrese Levice, Šaľa, Trnava a Topoľčany," uviedol výkonný riaditeľ Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Peter Závodský.



Holéciová dodala, že aprílové mrazy prišli do obdobia začínajúceho sa sucha. V tomto smere pomohli aspoň zrážky v polovici týždňa, ktoré dosiahli lokálne 10 až 20 milimetrov. Vlaha by mala pomôcť rovnomernému vzchádzaniu repy.