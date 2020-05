Komora potravinárov: Mzda v potravinárskom priemysle stúpla o 9,1%

Bratislava 24. mája (TASR) - Priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle SR dosiahla v 1. štvrťroku 2020 úroveň 1070 eur. Oproti 1. štvrťroku 2019 to predstavuje nárast o 9,1 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal podľa neho pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek, kde sa priemerná mesačná mzda 1482 eur v 1. štvrťroku 2020 zvýšila oproti 1. štvrťroku 2019 o 22,6 %. Medziročne sa nezaznamenal pokles priemernej mesačnej mzdy ani v jednom sledovanom odvetví.



Viac ako priemernú mesačnú mzdu v potravinárskom priemysle v 1. štvrťroku 2020 dosiahli zamestnanci v odbore úpravy a spracovania mlieka, a to 1153 eur, vo výrobe hotových krmív 1176 eur, výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek 1482 eur, výrobe ostatných potravinárskych výrobkov 1283 eur, vo výrobe piva a sladu 1645 eur a pri stáčaní prírodnej minerálnej vody a výrobe nealko nápojov 1224 eur.



Najvyššia priemerná mesačná mzda v 1. štvrťroku 2020 sa dosiahla pri výrobe piva a sladu, a to 1645 eur, a najnižšia pri výrobe pekárskych výrobkov vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov vo výške 834 eur.