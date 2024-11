Najaktívnejšou školou súťaže Hovorme o jedle je ZŠ Pankúchova

Bratislava 22. novembra (TASR) - Najaktívnejšou základnou školou (ZŠ) 12. ročníka súťaže Hovorme o jedle sa stala ZŠ Pankúchova v Bratislave. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v piatok vyhlásila tohtoročných víťazov. Ocenila najlepších autorov prác, ktorí pochádzajú zo 442 základných škôl na Slovensku.



"Možno sme si do tejto chvíle, za uplynulých 20 - 30 rokov, ani neuvedomili, že na Slovensku máme veľký potenciál na to, aby sme boli sebestační v určitých agrokomoditách - v ovocí a zelenine, v mäse a ďalších produktoch. Máme neskutočné klimatické podmienky na to, aby sme dopestovali kvalitné ovocie a zeleninu," uviedol na vyhodnotení súťaže minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



"Často sa nás aj médiá pýtajú, aký hmatateľný posun vidíme vďaka tomuto projektu. Je to ťažko zmerateľné, môžeme hovoriť o počte zapojených základných škôl. Môžeme hovoriť o počte zapojených žiakov, ktorých sú určite za 12 rokov desaťtisíce. Môžeme hovoriť o širšom publiku, ktoré projektom zasahujeme, pretože okrem žiakov sú to aj učitelia, pedagogickí pracovníci škôl, ale aj rodiny - súrodenci, rodičia a starí rodičia. Počíta sa všetko a pre nás je aj ten najmenší úspech a posun vpred dôvodom pokračovať vo vzdelávaní o potravinách," priblížil podpredseda SPPK Marián Šolty.



SPPK v tomto ročníku súťaže pripravila pre žiakov štyri aktivity týkajúce sa potravín a potravinovej pyramídy, do ktorých sa mohli zapojiť. Žiaci tvorili kreatívne projekty (aktivita Hovorme o jedle - 337 súťažných príspevkov), písali eseje a úvahy na tému Načo sú nám polia a sady? (390 súťažných príspevkov), ale aj maľovali obrazy (súťaž Chutné maľovanie - 1551 súťažných príspevkov) a fotografovali (súťaž Očami gurmána - 330 súťažných príspevkov).



"V časoch, keď žijeme konzumným spôsobom života, vôbec nie je jednoduché, aby sme v mladých ľuďoch prebudili väčšiu zodpovednosť k svojmu organizmu, úctu k slovenským poľnohospodárom a potravinárom a nimi vyrobeným potravinám, ktoré navyše nie sú poznačené žiadnym potravinovým škandálom. Toto je benefit, ktorý by mali viac vnímať mladí ľudia. Je naším cieľom, aby sme dlhodobým vzdelávaním v základných školách vychovali zodpovedného spotrebiteľa. Deti, ktoré pred 12 rokmi zažili prvý ročník projektu Hovorme o jedle, dnes už nakupujú potraviny a možno aj pre vlastné rodiny. Veríme, že s rozumom a zodpovedne," dodal ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim.



Organizátorom 12. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle je SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Aj v tomto roku prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Odbornými garantmi projektu boli Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky, Úrad verejného zdravotníctva SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarensky zväz, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský cukrovarnícky spolok a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.