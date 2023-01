SPPK: Nákupné ceny mlieka prepisujú rekordy

Bratislava 20. januára (TASR) - Nákupné ceny mlieka prepisujú svoje rekordy. Mliekarne totiž ešte nikdy neplatili za mlieko poľnohospodárom toľko ako v súčasnosti. Ceny drahého surového mlieka však do plnej miery nekopírujú ceny spracovaného mlieka a mliečnych výrobkov. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Slovenské mliekarne tak skutočnú hodnotu "bieleho zlata" podľa nej stále "držia na uzde".



Aktuálne štatistiky vývoja nákupných cien surového kravského mlieka podľa nej potvrdzujú, že mlieko opúšťajúce brány poľnohospodárskych podnikov ešte nikdy nebolo také drahé. Mliekarne zaň v decembri 2022 zaplatili poľnohospodárom v priemere 0,5292 eura za liter (l), pričom v decembri 2021 platili za surové kravské mlieko výrazne menej, a to 0,3653 eura/l. Za 12 mesiacov tak cena surového kravského mlieka stúpla o 44,9 %.



Takéto zdražovanie nákupných cien mlieka ako základnej suroviny na výrobu mliečnych výrobkov nemá podľa Holéciovej v slovenskej histórii obdobu. Za dramatickým vývojom treba podľa nej hľadať dosahy hlavných udalostí minulého roka, ako je inflácia, energetická kríza, sucho, ale aj výrazný tlak na znižovanie celkového investičného dlhu v sektore chovu dojníc.



Kým v roku 2021 zaplatili mliekarne za nákup surového kravského mlieka viac ako 269 miliónov eur, vlani ich základná surovina vyšla podľa Holéciovej už na viac ako 358 miliónov eur. V medziročnom porovnaní tak podľa nej zaplatili mliekarne za mlieko o takmer 34 % viac.



Upozornila, že odbytové ceny mlieka, ktoré mliekarňam platia obchodníci za spracované mlieko, však spomínaný nárast stále dostatočne nekopírujú. V plnej miere tak nie je podľa hovorkyne SPPK v odbytovej cene zohľadnený ani nárast ceny suroviny od poľnohospodárov, nieto ešte nárast miezd, energií, obalových materiálov či nákladov na pohonné látky.



"Mliekarne stále musia hľadať riešenia, ako za tejto situácie, keď sa náklady na výrobu potravín vplyvom inflácie neustále zvyšujú, nastaviť výrobu tak, aby ceny mliečnych potravín neboli ešte drahšie. Zvýšené náklady sa snažia utlmiť aj vo vlastnej réžii. Apelujeme na spotrebiteľov, aby vnímali aj túto snahu mliekarní, ktorú robia v prospech zákazníkov, a aby pri nákupe vkladali do košíkov ešte viac slovenského mlieka a mliečnych výrobkov," dodal prezident Slovenského mliekarenského zväzu a zároveň podpredseda SPPK Marián Šolty.