SPPK nesúhlasí so zmenami zavedenými do novely o pozemkových úpravách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nesúhlasí so zmenami, ktoré do novely zákona o pozemkových úpravách na poslednú chvíľu zapracovali poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmeny sa týkajú najmä zániku nájomných vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom po uskutočnení pozemkových úprav. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, v reakcii na novelu schválenú parlamentom 29. júna.Zdôraznila, že SPPK s touto prijatou zmenou určite nemôže byť spokojná, pretože povedie k destabilizácii už aj tak komplikovaných vzťahov medzi poľnohospodárom a vlastníkom pozemku.Poľnohospodári totiž podľa nej môžu teraz pre túto zmenu prísť oveľa skôr o pozemky, na ktorých pestujú svoje plodiny, na základe nájomnej zmluvy. Pritom s užívaním týchto pozemkov počítali na vopred dohodnutú dobu, napríklad na 10 rokov. Okrem iného sa takouto právnou úpravou podľa nej hrubo narúša právna zásada "pacta sunt servanda", podľa ktorej zmluvy treba dodržiavať.Pripomenula, že v zmysle novely po pozemkových úpravách zanikajú pozemky. "" podčiarkla." uviedol v reakcii na tento týždeň prijatú novelu predseda SPPK Emil Macho. Podľa SPPK to svedčí o tom, že na Slovensku sa legislatíva robí aj "".Plénum NR SR 29. júna schválilo vládnu novelu zákona o pozemkových úpravách. Návrhom zákona sa majú rozšíriť dôvody vykonania pozemkových úprav, reaguje aj na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine.Novela sa podľa agrorezortu zároveň upravuje tak, aby sa osobitne neriešil zánik nájomných vzťahov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav, respektíve iným dňom uvedeným v tomto rozhodnutí, ale aby sa priamo aplikovala všeobecná právna úprava zániku nájomnej zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka.