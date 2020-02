Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenskí poľnohospodári sa môžu zapojiť do ďalších dvoch nových výziev prostredníctvom štátnej pomoci, ktoré im pomôžu pri rozvoji živočíšnej a rastlinnej výroby. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Spresnila, že ide o výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Druhá výzva sa týka poskytnutia podpory na platby poistného v poľnohospodárskej výrobe.



Holéciová zdôraznila, že oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu uhynutých zvierat a na poistné v roku 2020 v termíne od 5. februára do 4. marca 2020.



SPPK podľa Holéciovej víta obe vypísané výzvy. V prípade poistného ide pritom o pomoc, ktorú štát poskytol poľnohospodárom aj vlani. Každoročné preplatenie časti ročného poistného je mimoriadne dôležité práve v časoch, keď sa následky klimatických zmien podieľajú na nižších úrodách poľnohospodárskych plodín.



Poznamenala, že štát sa vracia aj k niekdajšej podpore zvozu a likvidácie uhynutých častí zvierat. Poľnohospodárom pomôže s platením príspevkov za prepravu zvieraťa do kafilérie a jeho bezpečnú likvidáciu.



"Tento nástroj pomôže takému citlivému odvetviu, akým je živočíšna výroba. Veríme, že silný štátny rozpočet umožní vyhlásiť aj ďalšie výzvy, na ktoré poľnohospodári a potravinárov v tomto roku čakajú. Potrebujeme dokončiť najmä zelenú naftu pre potravinárov alebo aj podporu tzv. monogastrov /hydiny a ošípaných/ cez Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR," dodal predseda SPPK Emil Macho