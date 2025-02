Potravinárska komora sa vyjadrila k vízii pre poľnohospodárstvo

Bratislava 21. februára (TASR) - Víziu pre poľnohospodárstvo a potraviny, ktorú tento týždeň predstavila Európska komisia (EK), hodnotí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) oveľa lepšie ako viaceré predchádzajúce dokumenty z dielne Komisie. Vízia v sebe podľa komory nesie pozitívne náznaky, že EK zareagovala na protesty európskych poľnohospodárov a zmierňuje jej doterajšie striktné ciele najmä v oblasti zelených politík.



Ako v piatok ďalej informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, EK mala 100 dní od začiatku svojho nového funkčného obdobia čas na to, aby pripravila odpoveď európskym poľnohospodárom na ich minuloročné protesty. Víziu pre poľnohospodárstvo a potraviny predstavil 19. februára eurokomisár Christophe Hansen. Navrhuje politické opatrenia a ciele, ktoré by mali do roku 2040 z európskeho agropotravinárstva vytvoriť atraktívne, konkurencieschopné a udržateľné odvetvie, navyše spravodlivé pre súčasné a budúce generácie.



Vízia sa zameriava na štyri hlavné oblasti - budovanie atraktívneho sektora, ktorý zabezpečuje primeranú životnú úroveň, konkurencieschopné a odolné odvetvie voči globálnym výzvam, zabezpečenie budúcnosti agropotravinárskeho sektora, ktorý funguje ruka v ruke s prírodou. Posledným je oceňovanie potravín a podpora spravodlivých životných a pracovných podmienok na živom vidieku.



"Tento dokument hodnotíme oveľa lepšie ako predchádzajúce - najmä Strategický dialóg alebo stratégiu Z farmy na stôl. Z predstavenej vízie vyplýva, že poľnohospodárske politiky sa majú zjednodušiť. Pozitívne vyznieva zámer, aby EÚ viac stavala na silnej živočíšnej výrobe. Rovnako pozitívne vnímame ciele Komisie vo vzťahu k označovaniu pôvodu dovozových potravín alebo zosúladenia výrobných noriem pre dovážaný tovar, najmä pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín a dobré životné podmienky zvierat," uviedol v reakcii na zverejnený dokument predseda SPPK Andrej Gajdoš.



Oceňuje aj to, že priame platby by mali zostať zachované, nakoľko ich hlavným účelom je zabezpečiť primeraný príjem pre poľnohospodárov. Nemali by byť poskytované len za ekoslužby, ale aj tým firmám, ktoré zabezpečujú bezpečnosť potravín pre európskych spotrebiteľov, doplnil Gajdoš.



Pokiaľ sa majú naplniť navrhnuté politické ciele, je podľa komory kľúčové, aby EK disponovala silným budúcim rozpočtom Spoločnej poľnohospodárskej politiky v novom programovom období. Európska organizácia poľnohospodárov COPA COGECA už upozornila na riziká prípadného spájania fondov a vytvorenia jednotných národných rozpočtových plánov. Proti zlučovaniu fondov je aj SPPK.