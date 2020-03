Obchodníci a agropotravinári chcú deň v týždni zatvorené obchody

Bratislava 20. marca (TASR) – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu (ZO) SR si uvedomujú svoju dôležitú rolu pri zásobovaní ľudí na Slovensku potravinami a drogériou. Žiadajú preto krízový štáb štátu, aby boli všetky obchody zatvorené aspoň deň v týždni. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



"Ubezpečujeme všetkých, že každý deň robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili tieto produkty pre všetkých. Avšak, aby sme dokázali túto službu verejnosti vykonávať aj naďalej, chceme spoločne apelovať na Ústredný krízový štáb SR, aby vymedzil jeden deň v týždni počas trvania mimoriadneho stavu na území Slovenskej republiky, keď by boli zatvorené všetky obchody vrátane predajní s potravinami a drogériou," spresnila.



Zdôraznila, že potravinári, poľnohospodári a obchodníci pracujú pod obrovským tlakom od začiatku krízy. Pre okolnosti vyplývajúce z mimoriadneho stavu na Slovensku čelia nedostatku pracovníkov v prevádzkach. Pre obmedzenia na hraničných priechodoch sa tiež vyvíja veľký tlak na logistiku.



"V tejto mimoriadnej situácii patrí veľké poďakovanie všetkým našim zamestnancom, vďaka ktorým zabezpečujeme potraviny a drogériu pre ľudí na celom Slovensku. Podporujeme ich, ako vieme, a preto by sme im chceli dopriať deň oddychu. Pre zvýšený dopyt zo strany zákazníkov sú v práci vystavovaní veľkému tlaku," podčiarkla.



Jednotné opatrenie žiadajú obchodníci a agropotravinári od Ústredného krízového štábu SR preto, aby nevznikol chaos pri individuálnych rozhodnutiach dotknutých subjektov.



"Navyše zákon o ochrane hospodárskej súťaže nám nedovoľuje, aby sme sa vzájomne na tom dohodli. Zároveň chceme zdôrazniť, že toto opatrenie žiadame len na obdobie trvania mimoriadneho stavu na území Slovenskej republiky," upozornila.



"Chceme opätovne zákazníkov uistiť, že potravín je dostatok a nie je dôvod na žiadnu paniku. Opatrenie, ktoré požadujeme, vyplýva výhradne z našej snahy znížiť tlak na zamestnancov a logistiku. Toto opatrenie by pomohlo pri logistike a distribúcii a umožnilo by zamestnancom načerpať novú energiu," dodala v spoločnom stanovisku Holéciová.