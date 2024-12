SPPK obchodnú dohodu Mercosur jednoznačne odmieta

Bratislava 11. decembra (TASR) - Obchodná dohoda EÚ s krajinami Latinskej Ameriky zásadne zníži konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov a potravinárov. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) ju jednoznačne odmieta, pretože s férovosťou pri výrobe potravín nemá nič spoločné. O tejto téme budú už vo štvrtok (12. 12.) vo Vysokých Tatrách hovoriť aj výrobcovia potravín z krajín Vyšehradského regiónu (V4) a prijmú k nej oficiálne stanovisko. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na ukončenie rokovaní o dohode.



Obchodná dohoda Mercosur medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky (Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguaj) môže podľa Holéciovej spustiť intenzívne obchodovanie s komoditami naprieč oceánom a vytvoriť obrovský trh s viac ako 700 miliónmi obyvateľov. Európski a latinskoamerickí vyjednávači ju pripravovali viac ako 20 rokov.



Dohodou sa podľa nej ešte viac zintenzívnili obavy európskych poľnohospodárov o budúcnosť odvetvia. Predpokladá sa, že najväčšiu časť dovozov do európskeho spoločenstva budú predstavovať produkty z hovädzieho a hydinového mäsa, či komodity ako cukor, med alebo kukurica.



Upozornila, že spomínané produkty budú predstavovať významnú konkurenciu aj pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. SPPK ju preto jednoznačne odmieta. Navyše, v krajinách zoskupenia Mercosur neplatia také prísne environmentálne požiadavky na poľnohospodársku produkciu ako v EÚ. Týka sa to používania prípravkov na ochranu rastlín, dobrých životných podmienok zvierat alebo postupov udržateľnosti.



Krajiny Mercosuru tiež podľa SPPK fungujú na základe nižších pracovných a bezpečnostných noriem. To im umožňuje vyrábať s nižšími nákladmi, čo znemožňuje spravodlivú hospodársku súťaž pre výrobcov z EÚ. Dohoda preto zvýši hospodársku záťaž mnohých poľnohospodárskych podnikov, ktoré už teraz zápasia s vysokými cenami vstupov a náročnými klimatickými podmienkami.



"Slovensko nepotrebuje potraviny z ďalekej Latinskej Ameriky. Čo je na tom férové, ak sa k nám majú dovážať tony potravín, ktoré vznikli odlesňovaním pralesov a ktoré vznikli z pôdy plnej chemických látok? Potraviny v Európskej únii a najmä u nás vyrábame za podstatne prísnejších pravidiel, ktoré znižujú používanie prípravkov na ochranu rastlín na minimum. Naši producenti tak budú vystavení tvrdej konkurencii z tretích krajín, ktorej sami nebudú vedieť čeliť," uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.



Holéciová dodala, že o dohode Mercosur budú už tento štvrtok a piatok (13. 12.) hovoriť aj zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4 vo Vysokých Tatrách. Na dvojdňovom rokovaní na Štrbskom Plese tak bude téma liberalizácie obchodu EÚ jednoznačne dominovať. Očakáva sa jednohlasné odmietnutie Mercosuru a spoločná výzva pre Radu EÚ, Európsky parlament a jednotlivé národné vlády z Vyšehradského regiónu.