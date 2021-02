SPPK: Odovzdali sme viac ako 23 ton potravín

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) odovzdala v uplynulých dňoch potraviny pre ľudí, ktorí sú skutočnými záchrancami krajiny. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Spresnila, že viac ako 23 ton potravín členovia komory rozdali vo všetkých krajoch celkovo na 60 miestach, a to počas štyroch pracovných dní. Putovali najmä pre zamestnancov nemocníc, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, mobilných odberových miest, domovov sociálnych služieb, detských domovov a rôznych charitatívnych organizácií. Adresátov potravinových darov si vyberali samotné regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory.



Zdôraznila, že z projektu darovania potravín "Vy pomáhate, my ďakujeme" sa po spočítaní množstva potravín a obdarovaných organizácií stal najväčší spoločný darovací projekt slovenských poľnohospodárov a potravinárov, členov SPPK.



Holéciová dodala, že projekt "Vy pomáhate, my ďakujeme" spustila SPPK prostredníctvom svojich regionálnych komôr po celom Slovensku minulý týždeň v piatok (12. 2.). "Záujem našich výrobcov potravín poďakovať sa zdravotníkom a charite bol obrovský. Regionálnym komorám sa podarilo od ich členov – poľnohospodárov a potravinárov - vyzbierať úctyhodné množstvo slovenských, najmä regionálnych potravín. Kým ešte máme svoje potraviny, radi ich rozdáme tým, ktorí si to skutočne zaslúžia," zhodnotil predseda SPPK Emil Macho.