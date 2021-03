SPPK: Potravinári ešte stále nedostali peniaze z covidovej výzvy

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) opätovne vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby producentom potravín urýchlene vyplatilo finančné prostriedky určené na pomoc odvetviu zasiahnutého krízou pandémie nového koronavírusu. Dodnes potravinári od štátu nedostali cez "covidovú výzvu" v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) ani jedno euro. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Zdôraznila, že situácia v odvetví je dlhodobo kritická. Aktuálne ju podľa nej prehlbuje pandémia a slabá podpora potravinárskeho priemyslu cez schémy pomoci schválené aj na úrovni EÚ. Potravinári sa do konca augusta minulého roku mohli uchádzať o nenávratný finančný príspevok z PRV SR na roky 2014 až 2020.



Upozornila, že výzva však platila iba pre vybrané sektory potravinárskeho priemyslu, kam nepatril druhospracovateľský potravinársky priemysel (napr. pekári) a zároveň sa do nej nemohli prihlásiť ani všetky veľké potravinárske podniky. Nielenže sa takto nevyčerpal celý plánovaný objem finančných prostriedkov 20 miliónov eur, ale 165 potravinárom, ktorí splnili kritériá tejto výzvy, štát zatiaľ nevyplatil ani euro.



"Je pre nás nepochopiteľné, ako v čase, keď štát má všetky svoje kapacity sústrediť najmä na zmierňovanie následkov boja s pandémiou na podnikateľský sektor, Pôdohospodárska platobná agentúra ešte len testuje pripravované zmeny v systéme, vďaka ktorému sa vyplatia finančné prostriedky," reagoval predseda SPPK Emil Macho.



Poskytnutými peniazmi by podľa Holéciovej potravinári vykryli svoje zvýšené náklady na protipandemické a hygienické opatrenia vo firmách. Zároveň by slúžili aj na kompenzáciu strát, keďže už mesiace nemôžu dodávať svoje výrobky pre gastro sektor. Každý deň čakania potravinárov na vyplatenie finančných prostriedkov tak prehlbuje kritickú situáciu v odvetví.



Podčiarkla, že aj preto SPPK žiada rezortné ministerstvo o urýchlené vyplatenie finančných prostriedkov z prvej covidovej výzvy. Zároveň apeluje, aby MPRV v čo najkratšom čase vyhlásilo aj druhú covidovú výzvu, ktorá už nebude diskriminačná k sektorom potravinárskeho priemyslu, veľkým podnikom a prepojeným potravinárskym podnikom, ktoré tvoria kostru potravinárskeho priemyslu Slovenska.



Dodala, že v treťom kroku žiada SPPK vyčleniť finančné prostriedky pre potravinárov aj z rozpočtu MPRV SR na štátnu pomoc pre potravinárov. Takúto formu pomoci cez národné zdroje umožňuje aj EÚ, a preto k nej pristúpili už viaceré členské krajiny. Napríklad Česká republika vyhlásila už druhú výzvu dotačného programu pre český potravinársky priemysel "Agricovid potravinářství", ktorú uzatvára do konca apríla 2021.