Ovocinári očakávajú jednu z najlepších úrod jabĺk za ostatné roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenskí pestovatelia sa pripravujú na zber tohtoročnej úrody jabĺk. Práve jablká sú ovocím, ktoré odolalo jarným prízemným mrazom. Dostatok slnka a minimum škodcov rozhodli, že slovenské jablká v sezóne 2021 budú mať prívlastok vysokokvalitné. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Spresnila, že Ovocinárska únia Slovenska (člen SPPK) očakáva jednu z najlepších úrod jabĺk za ostatné roky. Pestovatelia odhadujú, že stromy zarodili okolo 35.000 ton. Dlhodobý priemer je pritom 30.000 ton. Približne 80 % z nich bude vo vynikajúcej kvalite práve preto, že profesionálni ovocinári dostatočne ochránili na jar kvitnúce stromy pred mrazmi. Pestovatelia tak podľa Holéciovej aj v tomto roku vsadia na kvalitu a tú aj chcú ponúknuť v obchodoch spotrebiteľom." uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.Ovocinári podľa Holéciovej preto apelujú na obchodníkov, aby pri zásobovaní obchodov preferovali slovenskú kvalitu pred importom.Rovnako pestovatelia podľa nej vyzývajú štát, aby vysokokvalitnú úrodu podporil systémovými opatreniami a v spolupráci s ovocinármi zaviedol dlho očakávaný tzv. inštitút sezónnych prác. Ten by mal uľahčiť zamestnávanie ľudí na brigádnické práce v sadoch. Predstava ovocinárov je, aby sa zrýchlilo a odbyrokratizovalo zamestnávanie nielen Slovákov, ale aj ľudí z tretích, mimoeurópskych krajín. Inštitút sezónnej práce u ovocinárov by využívalo ročne do 2000 pracovníkov.Dodala, že čím viac zberačov dostanú pestovatelia do sadov na zber vysokokvalitných jabĺk, tým viac sa ich pozbiera a zásobí sa nimi trh. Napríklad vlani práve pre nedostatok brigádnikov zostalo na stromoch 15.000 ton ovocia.