SPPK: Pasívne saldo agroobchodu SR do konca júla 2021 stúplo

Bratislava 30. októbra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu (ZO) Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až júli 2021 pasívne, a to v hodnote –982,4 milióna eur. Medziročne sa znížilo o 2,3 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri potravinách, nápojoch a tabaku o 3,2 %. Medziročne sa záporné saldo znížilo pri živočíšnych výrobkoch o 6,9 % a pri rastlinných výrobkoch o 36,2 %. Pri tukoch a olejoch bolo saldo v januári až júli minulého roku aktívne v objeme 4,6 milióna eur, no v rovnakom sledovanom období v roku 2021 sa zaznamenalo pasívne saldo v objeme -20,1 milióna eur.



Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júli 2021 bol vo výške 2,891 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 bol celkový dovoz agropotravinárskych výrobkov o 3,4 % vyšší.



Vyšší dovoz sa v roku 2021 oproti roku 2020 zaznamenal v odvetví tukov a olejov o 16,6 %, v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 7,8 % a pri rastlinných výrobkoch bol medziročne dovoz vyšší o 0,5 %. Oproti minulému roku sa dovoz znížil len pri živočíšnych výrobkoch o 4,3 %.



V januári až júli 2021 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,908 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 6,6 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 11,2 % a vývoz rastlinných výrobkov o 7,7 %. Zníženie vývozu sa medziročne evidovalo pri tukoch a olejoch o 8,7 % a pri živočíšnych výrobkoch o 1,6 %.