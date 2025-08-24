< sekcia Ekonomika
SPPK: Pasívne saldo agroobchodu SR k máju 2025 dosiahlo 1,397 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až máji 2025 bolo pasívne, a to v hodnote -1,397 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 19,9 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo pri rastlinných výrobkoch o 132,5 %, pri tukoch a olejoch o 125,6 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo pri živočíšnych výrobkoch o 7,7 % a u potravín, nápojov a tabaku o 2,1 %.
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až máji 2025 bol v objeme 3,525 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 8,3 % vyšší. V roku 2025 sa evidovalo zníženie dovozu pri živočíšnych výrobkoch o 3,5 %. Medziročne bol dovoz vyšší oproti roku 2024 pri rastlinných výrobkoch o 12,2 %, pri tukoch a olejoch o 72,3 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 6,9 %.
V januári až máji 2025 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 2,127 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 1,8 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz tukov a olejov o 18,8 %, potravín, nápojov a tabaku o 11,4 % a živočíšnych výrobkov o 1,6 %.
