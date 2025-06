Poľnohospodári: Pestovatelia už majú budúcu úrodu v zemi

Bratislava 12. júna (TASR) - Jarné práce na poliach sa na Slovensku už skončili. Poľnohospodári do konca mája zasiali a zasadili všetku budúcu úrodu, ktorú si naplánovali. V južne položených oblastiach sa už pestovatelia pripravujú na žatvu. Očakávame, že prvé pokusné žatevné zbery sa začnú v južne položených regiónoch už budúci týždeň, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



SPPK robila počas celej jari monitoring poľných prác podľa informácií poľnohospodárov. Z nich vyplýva, že tohtoročné jarné práce pestovateľov potrápili. Napríklad na Liptove pre nedostatok zrážok zle vzchádzali jarné obilniny. Niektoré podniky preto museli presiať jarné jačmene a nahradiť ich krmovinami na ornej pôde. V máji sa ochladilo a všetky plodiny zabrzdili svoj rast.



„Oproti minulému roku sme zaznamenali dve veľké zmeny. Mali sme výrazný deficit zrážok po zime, pričom takéto extrémne sucho v niektorých lokalitách sme asi ešte nemali. A v strehu sme boli aj počas chladného mája, keď studené noci a rána spôsobovali starosti hlavne ovocinárom a zeleninárom. Studené počasie zabrzdilo vývoj obilnín - ozimín a dôsledky chladu pocítili aj teplomilné rastliny, ako sú kukurica, slnečnica a sója,“ uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) Trenčín Martin Švajda.



Aktuálne už začali poľnohospodári aj so zberom zelenej hmoty na senáž, ktorú kombinujú so zberom ozimnej raže na zeleno. Chovatelia hovädzieho dobytka a oviec intenzívne využívajú pastvu. SPPK očakáva, že od budúceho týždňa vyjdú do polí už aj prvé kombajny. Zatiaľ pôjde o skúšobné kosenie, aby pestovatelia zistili, či už je klas a zrno v ňom dostatočne zrelé na zber. Z aktuálnych informácií od pestovateľov vyplýva, že napríklad obilniny (oziminy) v prievidzskom či levickom regióne sú v dobrej kondícii a primeranej rastovej fáze.



„Porasty sú v našom regióne momentálne v primeranom stave, no ďalší vývoj bude veľmi závislý od zrážok v najbližšom období. Zrážky budú kľúčové najmä z dôvodu nalievania zrna. Sucho počas tejto fázy by mohlo znížiť úrodu a kvalitu obilnín,“ zhodnotil situáciu predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice Milan Halmeš.



Zrážky sú v krajine potrebné. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je miera intenzity pôdneho sucha v celom profile na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhovýchode Podunajskej nížiny, Považí a lokálne ešte aj na Orave. Extrémne sucho zasahuje celkom 2,1 % územia Slovenska. Normálne podmienky sú približne na 18 % územia.