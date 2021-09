SPPK: Pestovatelia vyzývajú štát, aby zaviedol inštitút sezónnych prác

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenskí pestovatelia vyzývajú štát, aby zaviedol dlhoočakávaný inštitút sezónnych prác. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, za účasti predstaviteľov pestovateľských zväzov.



Ten by mal podľa Macha uľahčiť zamestnávanie ľudí na brigádnické práce v sadoch. Predstava podľa neho je, aby sa zrýchlilo a odbyrokratizovalo zamestnávanie nielen Slovákov, ale aj ľudí z tretích, mimoeurópskych krajín.



"Pestovateľom stále chýbajú brigádnici. Pre nedostatok pracovných síl v tomto roku nepozbierame približne 25 % celkového množstva ovocia. Nižšia úroda kvalitných plodov u nás automaticky znamená viac nekvalitného dovozu," uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.



Inštitút sezónnej práce u ovocinárov by podľa Vargu využívalo ročne asi 2000 pracovníkov. "Čím viac zberačov dostaneme do sadov, tým viac ovocia pozbierame. Vlani práve pre nedostatok brigádnikov zhnilo v sadoch 15.000 ton ovocia," dodal Varga.