Pestovateľských plôch so zemiakmi bude menej, sebestačnosť klesne

Bratislava 30. októbra (TASR) - Pestovateľských plôch so zemiakmi bude o rok na Slovensku opäť menej, klesne aj sebestačnosť SR v tejto agrokomodite. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Priblížila, že ešte pred Nežnou revolúciou predstavovali zberové plochy so zemiakmi asi 55.000 hektárov (ha), dnes sa zemiaky pestujú a zbierajú z výmery len približne 7800 ha. Z toho profesionálni pestovatelia pestujú zemiaky na výmere 5000 až 5300 ha. Stratila sa podľa nej tak sebestačnosť v produkcii, ktorá je v súčasnosti na úrovni 56 %. V ďalšom roku klesne dokonca až na 44 %, pretože pestovateľských plôch bude o rok opäť menej.



Klimatické zmeny, výrazné dovozy najmä z Francúzska, Holandska a Českej republiky, takmer nulový spracovateľský priemysel a najmä roky absentujúca podpora pestovateľov zemiakov – to sú podľa slov hovorkyne SPPK hlavné príčiny "zemiakovej tragédie" Slovenska.



Slabá podpora do odvetvia podľa Holéciovej spôsobila, že zemiaky je dnes výhodnejšie doviezť, ako ich draho doma vyrábať. "V okolitých krajinách je poľnohospodárstvo omnoho výraznejšie dotované štátom, preto dokážu tamojší pestovatelia predávať svoje produkty za nižšie ceny ako Slováci. Zároveň vedia viac investovať, inovovať a zefektívňovať," povedal Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.



Napríklad v Českej republike sú podľa neho zemiaky zaradené medzi citlivé komodity a každý rok ide na ich podporu 135 miliónov českých korún (4,93 milióna eur). "Od budúceho roka bude v ČR platiť aj schéma štátnej pomoci na úrovni ďalších 50 miliónov českých korún (1,83 milióna eur). Aj vďaka tejto sume nás naši susedia ešte viac predbehnú a budú mať výhodu," upozornil Šumichrast.



Holéciová zdôraznila, že zemiaky pritom nie sú jedinou plodinou, v ktorej Slovensko stratilo sebestačnosť. Aj preto SPPK spúšťa projekt "Sme sebestační". Prostredníctvom neho bude spotrebiteľom vysvetľovať, čo musí štát, politici a rezortné ministerstvo urobiť, aby sa sebestačnosť napríklad v bravčovom mäse, hydine či zelenine zvýšila.



"Poctivých poľnohospodárov uráža, keď ich verejnosť obviňuje, že sú príčinou úpadku poľnohospodárstva. Nie sú vinníkmi, ale obeťou. Majú v rukách návod, ako zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny. Ten návod si však musia politici osvojiť a čím skôr realizovať," dodal predseda SPPK Emil Macho.



(1 EUR = 27,368 CZK)