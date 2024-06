SPPK: Počasie je pred tohtoročnou žatvou mimoriadne nevyspytateľné

Bratislava 13. júna (TASR) - Počasie je pred tohtoročnou žatvou mimoriadne nevyspytateľné. Intenzívne zrážky, krupobitie a striedanie teplôt ovplyvnili a ovplyvnia kvalitu, množstvo a začiatok žatevných prác. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Predpokladáme, že na niektorých miestach chladnejšie počasie mierne spomalilo dozrievanie obilia. Aj napriek tomu však tohtoročná žatva bude posunutá možno o dva týždne dopredu. Postupne by sa mohli kombajny do polí rozbehnúť v niektorých chotároch v treťom júnovom týždni - v závislosti od teploty, spadnutých zrážok, druhu obilniny a dozrievania zrna. V poslednom júnovom týždni by už žatva v produkčných oblastiach Slovenska mohla nabehnúť naplno," spresnila.



"Budeme mať teda aj oblasti, kde problémy s počasím dozrievanie obilia spomalili a teda oddialili nástup žatvy. Budeme mať aj oblasti, kde sa reálne kosiť začne skôr, než býva dlhoročným zvykom. O tom je ale poľnohospodárstvo a vplyv počasia, ktorý z roka na rok viac vnímame na priebehu celého roka a vývoji plodín," priblížila.



Skoršie dozrievanie obilnín a repky podľa Holéciovej prirodzene odráža situáciu v prírode, kde je vzhľadom na teplé počasie zo začiatku roka posunutá vegetácia o dva až tri týždne dopredu. O minimálne dvojtýždňovom posune žatvy hovoria poľnohospodári napríklad z oblastí Bratislavy, Trnavy alebo Nových Zámkov a dokonca na južných svahoch Spiša je vegetácia posunutá dopredu až o jeden mesiac. "Je preto možné, že s prvým zberom v najjužnejšie položených oblastiach začnú poľnohospodári už aj v treťom júnovom týždni," poznamenala.



Podčiarkla, že počasie za ostatný mesiac je veľmi premenlivé. Striedajú sa teplé dni s ochladením, intenzívnym dažďom a aj krupobitím. "Na niektorých miestach južného Slovenska, najmä v oblasti okolo Komárna a Nových Zámkov, sme v posledných dňoch zaznamenali aj ľadovce, dokonca supercely, ktoré napáchali obrovské škody. Porasty sú tak na niektorých poliach polámané a poľahnuté," dodala Holéciová.