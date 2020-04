SPPK: Pôda a rastliny potrebujú urgentne vlahu

Bratislava 27. apríla (TASR) - Väčšinu regiónov Slovenska zasiahlo sucho. Hlásia to mnohé regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory v rámci prieskumu, ktorý vykonala v týchto dňoch Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



"Výrazné sucho potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Uplynulý, 16. týždeň spadlo najviac zrážok, do 13 milimetrov (mm) na juhozápadnom Slovensku a na Považí. Najmenej zrážok spadlo v okolí Levíc a Dunajskej Stredy, a to len okolo 0,5 mm. Opäť prevládalo slnečné počasie," priblížila pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Za posledných päť týždňov sa podľa nej vlahová situácia zhoršuje postupne na celom Slovensku, najväčšie sucho je v severnej polovici územia, na juhozápade a severovýchode Slovenska. "Deficit pôdnej vlahy je najvyšší, až 80 mm, na Spiši a Orave. Deficit vlahy pozorujeme už na takmer celom území, okrem najvyšších polôh," spresnila.



Doplnila, že podľa galantských poľnohospodárov sa oziminy doteraz všeobecne vyznačovali dobrou kondíciou, ale už vyše mesiaca pôsobiace suché a veterné počasie značne zasahuje do vegetácie. Majú obavy, že doposiaľ sľubné porasty vrátane jarného jačmeňa nevytvoria dostatok odnoží, čo bude negatívne vplývať na hektárové výnosy. Porasty trpia suchom, vegetácii by veľmi pomohla dažďová voda aspoň 20 - 30 mm.



"Poľnohospodári v trenčianskom regióne mali od februárových dažďov zrážky len v niektorých oblastiach, a aj to len od 5 až 12 mm," dodala hovorkyňa SPPK.