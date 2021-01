SPPK: Pôdohospodárstvo by malo byť súčasťou kritickej infraštruktúry

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta návrh skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí chcú zmenou legislatívy zaradiť medzi sektory kritickej infraštruktúry aj pôdohospodárstvo. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre predloženého do parlamentu.



Zdôraznila, že SPPK túto zmenu plne podporuje, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách. "Plynulá výroba potravín z domácich zdrojov a jej cielená ochrana pred možnými výkyvmi v dodávkach potravín obyvateľstvu musí byť kľúčová. Je preto prirodzené, aby aj výrobcovia potravín, poľnohospodári a ich podniky patrili medzi sektory kritickej infraštruktúry," reagoval na návrh poslancov predseda SPPK Emil Macho.



Priblížila, že v Koncepcii kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike je kritická infraštruktúra definovaná ako tá časť národnej infraštruktúry, ktorej zničenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora spôsobí ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Preto je cieľom chrániť prvky, ktoré sú do kritickej infraštruktúry zaradené.



Holéciová dodala, že legislatívnu zmenu navrhujú niektorí poslanci Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (Jaroslav Karahuta, Jarmila Halgašová a Anna Zemanová). Pokiaľ návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre parlament schváli, platiť by mal od apríla tohto roka.