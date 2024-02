Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporí protestujúcich európskych poľnohospodárov a potravinárov. Komora začína s prípravou protestu, ktorý bude na viacerých miestach krajiny. Slovenskí poľnohospodári a potravinári, členovia komory vyjdú do ulíc a na hranice budúci týždeň 22. februára. Informovala o tom hovorkyňa komory Jana Holéciová.



Diskusia agropotravinárskych samospráv krajín V4 v poľskej Varšave podľa Holéciovej priniesla jasný záver - Slováci, Česi, Maďari a Poliaci sa dohodli na koordinácii protestu naprieč týmito krajinami. K výrobcom potravín zo strednej Európy sa navyše 22. februára pridajú aj poľnohospodári a potravinári z Litvy a Lotyšska.



Hlavným dôvodom nespokojnosti šiestich európskych krajín, ktoré od 13. februára ohlasujú vstup do protestu, sú podľa nej najmä obrovské množstvo byrokracie, ktoré Európska komisia (EK) kladie na poľnohospodárov a potravinárov, jej nereálne postavené zelené ciele a nedostatočná ochrana európskych trhov pred dovozmi ukrajinských komodít.



"My chceme chovať zvieratá, pestovať plodiny a vyrábať potraviny, nie sedieť za počítačom a lúštiť niekedy až nezmyselné požiadavky EK, ktoré sa neustále menia a brzdia rozvoj vidieka. Sme za vypočutie našich požiadaviek a reálnu diskusiu. Len tak sa obnoví dôvera európskych poľnohospodárov a potravinárov voči inštitúciám EÚ. Dopredu sa motoristom ospravedlňujeme za chaos na cestách počas budúceho týždňa - 22. februára, ale iné možnosti, ako upriamiť pozornosť euroúradníkov už, žiaľ, nemáme," uviedol po skončení rokovania vo Varšave Andrej Gajdoš, výkonný podpredseda SPPK.



"Chcel by som poprosiť všetkých spotrebiteľov, teda aj motoristov a ďalších účastníkov cestnej premávky, aby boli počas najbližších dní tolerantní voči protestu, do ktorého sa pustíme. Roky voláme po jednoduchších pravidlách od EK a reálnych ekologických cieľoch. Namiesto toho z nás európski politici robia úradníkov na poliach. Chceme vyzvať aj politikov, aby tieto protesty nezneužívali na politický boj," zdôraznil predseda SPPK Emil Macho.



V súvislosti s ohlásením protestu sa podľa Holéciovej uskutoční mimoriadne rokovanie SPPK. Protest, ktorý komora zatiaľ plánuje na jeden deň, sa uskutoční vo viacerých regiónoch Slovenska a aj v pohraničných oblastiach so susednými krajinami.



Hovorkyňa dodala, že členovia SPPK sa chystajú protestovať slušnou formou, ale dôrazne a tak, aby spoločne s ich európskymi kolegami ešte viac upovedomili európskych politikov a aj možných budúcich kandidátov do eurovolieb na fatálne chyby, ktorých sa Brusel dopúšťa pri rozhodovaní o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva a potravinárstva.