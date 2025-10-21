< sekcia Ekonomika
SPPK podporuje protest európskych poľnohospodárov v Štrasburgu
Za sprievodu klaksónov, kriku a odmietavých rečníckych prejavov európskych poľnohospodárov sa v utorok koná rokovanie EP.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporuje utorkový protest európskych poľnohospodárov v Štrasburgu pred sídlom Európskeho parlamentu (EP). Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. Nahnevaní európski producenti potravín priamo v čase rokovania európskych politikov podľa nej vyjadria hlasné „nie“ pripravovaným plánom Európskej komisie (EK) znížiť finančné zdroje viacročného finančného rámca (VFR) a zmeniť podobu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2027.
Spresnila, že za sprievodu klaksónov, kriku a odmietavých rečníckych prejavov európskych poľnohospodárov sa v utorok koná rokovanie EP. Stovky poľnohospodárov a potravinárov z viacerých európskych krajín sa zišli pred sídlom parlamentu a kritický názor na plánované zmeny prišli vyjadriť aj použitím poľnohospodárskych strojov.
Zdôraznila, že navrhovaný VFR predpokladá nominálne zníženie rozpočtu CAP o 22 %. Po zohľadnení inflácie to znamená reálne zníženie o viac ako 45 %. Takéto drastické zníženie by podľa komory ešte viac oslabilo konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva v čase, keď je už teraz pod tlakom zvýšených regulačných požiadaviek, vystavenia globálnemu trhu a výziev súvisiacich s klímou. Ohrozilo by to aj environmentálne ciele, ktoré sa v minulosti čiastočne kompenzovali práve prostredníctvom financovania CAP. Návrh počíta aj so zrušením doterajšej dvojpilierovej štruktúry CAP, čo je tiež pre poľnohospodárov neprijateľné. Chýba aj posúdenie vplyvu na európsku produkciu potravín. O návrhoch v utorok rokujú poslanci EP v Štrasburgu.
„Kategoricky odmietame návrhy Európskej komisie. Takéto rozhodnutie by bolo nezodpovedné a priamo by ohrozilo potravinovú bezpečnosť celej Európskej únie. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa šetrilo na tých, ktorí zabezpečujú každodenný chlieb pre Európanov. Európa musí stáť pri svojich poľnohospodároch a potravinároch - nie im podkopávať pôdu pod nohami a ohrozovať zdravie spotrebiteľov,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Holéciová poznamenala, že voči pripraveným plánom EK protestujú európski výrobcovia potravín už tretíkrát tento rok. Predchádzajúce dva protesty v máji a júli sa uskutočnili v Bruseli pred sídlom EK. Aj teraz od európskych politikov požadujú, aby sa nebezpečné návrhy EK stiahli z rokovania a zásadným spôsobom prepracovali, avšak za účasti európskych producentov. Tí naďalej označujú pripravené zmeny za neprijateľné, pričom prekračujú červenú čiaru a ohrozujú budúcnosť sektora.
„Mnohí poslanci Európskeho parlamentu zdieľajú naše obavy. Poslanci Európskeho parlamentu a členské štáty nesmú dovoliť, aby sa tieto chybné návrhy schválili. Lepšie a vyváženejšie riešenie je možné a aj potrebné - no také, ktoré zachová dvojpilierovú štruktúru CAP, zabezpečí účelový a voči inflácii odolný rozpočet a zostane verné zmluvám EÚ,“ píše sa podľa Holéciovej v stanovisku európskych výrobcov potravín zastrešených pod organizáciou COPA - COGECA, ktorej členom je aj SPPK.
Holéciová dodala, že SPPK okrem aktivít na medzinárodnej úrovni rokuje o škodlivosti pripravovaných zmien aj s ministerstvom pôdohospodárstva. Zároveň sa obracia aj na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby na rokovaniach na úrovni Európskej rady tlmočil odmietavé stanovisko SPPK a podporil snahy o zamietnutie neprijateľných návrhov.
