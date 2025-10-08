< sekcia Ekonomika
SPPK podporuje rozhodnutie envirorezortu
Poľnohospodárska a potravinárska komora žiada, aby sa k prijímaniu legislatívy riešiacej RZV uskutočnila riadna odborná diskusia a štandardný legislatívny proces.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR vniesť transparentnosť, efektívnosť a spravodlivosť do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) pre obaly. Komora zároveň očakáva zmeny aj v systéme triedeného zberu a v transparentnosti obcí pri výbere zberových spoločností. TASR o tom informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Poľnohospodárska a potravinárska komora žiada, aby sa k prijímaniu legislatívy riešiacej RZV uskutočnila riadna odborná diskusia a štandardný legislatívny proces. „Za nevhodné považujeme obchádzanie legislatívneho procesu, neuskutočnenie medzirezortného pripomienkového konania či zneužitie inštitútu skráteného legislatívneho procesu,“ uviedla Holéciová. SPPK preto žiada vládu a MŽP, aby sa vrátili v procese k odbornému prediskutovaniu pripraveného zámeru, pri schvaľovaní postupovali podľa pravidiel riadneho legislatívneho procesu a zorganizovali okrúhle stoly so zástupcami výrobcov a odbornej verejnosti.
Zavedený systém RZV pre obaly je podľa SPPK netransparentný, neefektívny a nespravodlivý. Komora preto víta a podporuje snahu ministra životného prostredia vniesť do systému zmeny. Zároveň podporuje, aby sa činnosť organizácií zodpovednosti výrobcu (OZV) koncentrovala v rámci takého systému, ktorého hlavný riadiaci orgán bude zložený zo zástupcov výrobcov ako prispievateľov a zástupcov štátu, tvrdí hovorkyňa.
„SPPK žiada zásadné zmeny v legislatíve týkajúce sa zodpovednosti za plnenie cieľov a limitov, ktorá je aktuálne na výrobcoch a nie na OZV, cez ktoré si výrobcovia plnia zákonnú povinnosť. V praxi to znamená, že napriek tomu, že zabezpečenie spätného zberu odpadov z obalov a nakladanie s vyzbieraným odpadom z obalov nie je v rukách výrobcov, ale v rukách OZV, pokuty za neplnenie cieľov a limitov platia výrobcovia,“ skonštatovala Holéciová.
Komora ďalej žiada autorizáciu a kontrolu OZV, zverejňovanie zmlúv súvisiacich so systémom RZV, povinnosť obcí vykonávať výberové konanie na zabezpečenie zberovej spoločnosti za účasti OZV, či kontrolovať a zverejňovať funkčnosť a nákladovosť triedeného zberu v obciach. Chce tiež, aby sa zrušila úloha OZV v oblasti propagačných a vzdelávacích aktivít, keďže environmentálne vzdelávanie je súčasťou všetkých stupňov školského vzdelávania a každá obec informuje o zavedenom systéme triedeného zberu samostatne. Požaduje aj sfunkčnenie informačného systému odpadového hospodárstva.
Návrh zákona, ktorý schválila vláda, je podľa MŽP primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu. Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť OZV podľa zákona o odpadoch. Prinesie to zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, vysvetlilo.
Poľnohospodárska a potravinárska komora žiada, aby sa k prijímaniu legislatívy riešiacej RZV uskutočnila riadna odborná diskusia a štandardný legislatívny proces. „Za nevhodné považujeme obchádzanie legislatívneho procesu, neuskutočnenie medzirezortného pripomienkového konania či zneužitie inštitútu skráteného legislatívneho procesu,“ uviedla Holéciová. SPPK preto žiada vládu a MŽP, aby sa vrátili v procese k odbornému prediskutovaniu pripraveného zámeru, pri schvaľovaní postupovali podľa pravidiel riadneho legislatívneho procesu a zorganizovali okrúhle stoly so zástupcami výrobcov a odbornej verejnosti.
Zavedený systém RZV pre obaly je podľa SPPK netransparentný, neefektívny a nespravodlivý. Komora preto víta a podporuje snahu ministra životného prostredia vniesť do systému zmeny. Zároveň podporuje, aby sa činnosť organizácií zodpovednosti výrobcu (OZV) koncentrovala v rámci takého systému, ktorého hlavný riadiaci orgán bude zložený zo zástupcov výrobcov ako prispievateľov a zástupcov štátu, tvrdí hovorkyňa.
„SPPK žiada zásadné zmeny v legislatíve týkajúce sa zodpovednosti za plnenie cieľov a limitov, ktorá je aktuálne na výrobcoch a nie na OZV, cez ktoré si výrobcovia plnia zákonnú povinnosť. V praxi to znamená, že napriek tomu, že zabezpečenie spätného zberu odpadov z obalov a nakladanie s vyzbieraným odpadom z obalov nie je v rukách výrobcov, ale v rukách OZV, pokuty za neplnenie cieľov a limitov platia výrobcovia,“ skonštatovala Holéciová.
Komora ďalej žiada autorizáciu a kontrolu OZV, zverejňovanie zmlúv súvisiacich so systémom RZV, povinnosť obcí vykonávať výberové konanie na zabezpečenie zberovej spoločnosti za účasti OZV, či kontrolovať a zverejňovať funkčnosť a nákladovosť triedeného zberu v obciach. Chce tiež, aby sa zrušila úloha OZV v oblasti propagačných a vzdelávacích aktivít, keďže environmentálne vzdelávanie je súčasťou všetkých stupňov školského vzdelávania a každá obec informuje o zavedenom systéme triedeného zberu samostatne. Požaduje aj sfunkčnenie informačného systému odpadového hospodárstva.
Návrh zákona, ktorý schválila vláda, je podľa MŽP primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu. Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť OZV podľa zákona o odpadoch. Prinesie to zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, vysvetlilo.