Poľnohospodári: Ak výraznejšie nezaprší, úrody kukurice budú veľmi zlé

Bratislava 26. júla (TASR) – Sucho sa výrazne dotklo aktuálneho stavu kukurice na Slovensku. Pokiaľ v nasledujúcich dňoch výraznejšie nezaprší, úrody budú veľmi zlé a chovatelia budú musieť riešiť, čím budú kŕmiť zvieratá. Pre TASR to potvrdil z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Matej Korpáš.



"Kukurica mimoriadne priaznivo reaguje na vodu, preto sa ešte môže nejakým spôsobom pozviechať. Prepisovanie historických úrod však určite neočakávame," uviedol Korpáš v súvislosti s extrémnym suchom. Priblížil, že kukurica má relatívne krátku dobu vegetácie a je do začiatku mája zasiata prakticky na celom území. Pestovatelia avizujú mimoriadne zlé podmienky najmä v okolí Levíc, Veľkého Krtíša či Rožňavy.



"Problémom sú najmä lokálne zrážky. Aj v rámci jedného regiónu na jednej parcele napršalo, na inej nenapršalo vôbec," povedal Korpáš s tým, že problémy hlásia aj v ďalších oblastiach. Pokiaľ neprší do konca augusta aspoň minimum, ktoré kukurica potrebuje, úrody sú podpriemerné. "Dlhodobý päťročný priemer je na úrovni 7,4 ton z hektára. K tomuto číslu sa ani zďaleka nepriblížime," doplnili z SPPK.



Problém so suchom je podľa komory aj v okolitých krajinách. Pre chovateľov preto neprichádza do úvahy krmivo pre zvieratá nakupovať. "V najkrajnejších prípadoch uvažujú chovatelia aj o tom, že sa zvierat budú musieť zbaviť. Ešte viac tak môže utrpieť naša živočíšna výroba, ktorá je už aj bez toho v zlom stave," uviedol Korpáš.



Poľnohospodári, ktorí pracujú v sektore 50 rokov, si podľa neho podobnú situáciu nepamätajú a veria, že sa ešte zmení. Extrémne sucho ovplyvnilo všetky plodiny letného aj jesenného zberu. "Najväčší problém sa však javí práve s jesennými plodinami – kukurica, slnečnica, cukrová repa či sója," podotkol. Zároveň priblížil, že problém je aj s krmovinami na trvalých trávnych porastoch, ktoré na poliach zožltli a poľnohospodári nemajú čo pokosiť.