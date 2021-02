Poľnohospodári a potravinári začali celoslovenskú darovaciu akciu

Bratislava 12. februára (TASR) - Poľnohospodári a potravinári spustili celoslovenskú akciu darovania potravín. TASR o tom informovala Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že slovenskí poľnohospodári a potravinári v piatok darujú po celom Slovensku desiatky ton potravín pre skutočných záchrancov tejto krajiny. Hoci sa agropotravinárske odvetvie nielen pre pandémiu zmieta v kríze, domáci výrobcovia potravín sa rozhodli svojimi výrobkami poďakovať pravým hrdinom dnešných dní.



Zdôraznila, že štrajková pohotovosť SPPK pre takmer rok trvajúce zásadné názorovo-odborné spory o spôsob ozdravenia domáceho agropotravinárstva s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským (OĽANO) nevyústila do kydania hnoja a vylievania mlieka pred ministerstvom.



"Pre nás je hodnota slovenských potravín vysoko nad akýmkoľvek sporom. Práve preto nebudeme robiť cirkus pred ministerstvom pôdohospodárstva, ale všetku našu energiu a čas venujeme skutočným záchrancom tejto krajiny, ku ktorým pán minister Mičovský nepatrí," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Projekt darovania potravín má podľa hovorkyne názov "Vy pomáhate, my ďakujeme" a zapojilo sa doň 29 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr po celom Slovensku spolu so svojimi členmi a aj niektoré potravinárske zväzy, rovnako členovia SPPK.



"Vďaka projektu slovenskými a aj typickými regionálnymi potravinami poďakujeme nemocniciam, ľuďom pracujúcim v mobilných odberových miestach (MOM), v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, domovoch dôchodcov, detských domovoch a mnohých ďalších charitatívnych organizáciách, ktoré sa starajú napríklad aj o ľudí bez domova či rodiny v hmotnej núdzi. K tradičným a špecifickým regionálnym produktom sa tak dostanú aj tí, ktorí si ich často nemôžu dovoliť kúpiť alebo ich nepoznajú," uviedol počas odovzdávania potravinového daru pre geriatrickú nemocnicu v Bratislave – v Podunajských Biskupiciach člen predstavenstva SPPK Juraj Mačaj.



Holéciová upozornila, že poľnohospodári a potravinári odovzdajú svoje výrobky na 60 miestach Slovenska. Zdravotníkom, deťom či seniorom venujú zeleninu, zemiaky, ovocie, ovocné šťavy, mliečne a mäsové výrobky, čaje, trvanlivé potraviny, vajíčka či koreniny.