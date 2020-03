SPPK: Poľnohospodári napriek koronavírusu zakladajú tohtoročnú úrodu

Bratislava 29. marca (TASR) - Aj napriek novému koronavírusu poľnohospodári intenzívne zakladajú tohtoročnú úrodu. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Jarné práce sa podľa nej začali v tomto roku s približne dvojtýždňovým predstihom oproti bežnému začiatku (v niektorých okresoch už v polovici februára). Dvojtýždňový posun začiatku jarných prác sa netýka len nížin, ale prakticky celého územia Slovenska. V Košickej kotline väčšina poľnohospodárov začala s výsevom jarín "na Jozefa".



"Pestovatelia ovocia a zeleniny v predchádzajúcich dňoch ochraňovali kvitnúce stromy pred prízemnými mrazmi. Ošetrovanie plodín v 12. kalendárnom týždni komplikovalo a v niektorých prípadoch až znemožňovalo studené a veterné počasie," priblížila.



Informovala, že poľnohospodári v Bratislavskom alebo aj Trnavskom kraji už skončili s výsevom pšenice jarnej, jačmeňa jarného, ovsa a hrachu na zrno. V oblasti Bratislavy zemiaky vysadili zatiaľ na 30 % plánovanej výmery, na trnavskej tabuli už majú približne polovicu zemiakov v zemi. Aktuálne začali siať poľnohospodári aj cukrovú repu. Aplikujú listové živiny a ošetrujú repku. V regiónoch pripravujú pestovatelia pôdu na sejbu kukurice, sóje a slnečnice.



Okrem jarných obilnín, cukrovej repy a zemiakov sa podľa Holéciovej poľnohospodárske podniky už pustili aj do sejby ďatelinovín, a to vrátane lucerny. Takéto práce momentálne vykonávajú napríklad v okrese Prievidza, Považská Bystrica či na Orave.



Jarné práce na poliach sa podľa nej postupne rozbiehajú aj v oblasti Košíc. Tamojší poľnohospodári hlásia, že oziminy sú v dobrom stave. Napriek miernej zime sejba jarín (jarná pšenica a ovos) sa v okrese nezačala skôr ako obvykle. "Vo všeobecnosti sa dá povedať, že podmienky na prípravu pôdy boli dobré, počasie priaznivé. Vzhľadom na zásoby pôdnej vlahy, ktorá je momentálne dostatočná, očakávajú v tejto oblasti skoré vzchádzanie porastov," spresnila.



"Kým v oblasti Košíc si na nedostatok vlahy nesťažovali, trochu iná situácia je v západnej a miestami aj v severnej časti Slovenska. Jarné práce v týchto dňoch totiž sprevádza začínajúce sa sucho. Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu zasahuje 12 % územia a mierne sucho je ojedinele aj na Spiši a Orave," poznamenala.



Dodala, že vlani v rovnakom období roku sa jarné práce začali predovšetkým v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji a na juhu Trenčianskeho kraja. "Na Východoslovenskej nížine bola väčšina pozemkov podmočená. Vo vyššie položených regiónoch sa vlani o takomto čase jarné práce prakticky ešte nezačali. Dôvodom bola vysoká vlhkosť pôdy a lokálne snehové zrážky," dodala.