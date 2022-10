SPPK: Poľnohospodári sa školia, ako zvládnuť zelenšiu výrobu potravín

Bratislava 26. októbra (TASR) - Poľnohospodári sa školia, ako zvládnuť zelenšiu výrobu potravín. Informoval o tom Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnil, že od januára 2023 začne platiť nová Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ. Prináša množstvo zmien pre poľnohospodárov, ktorými reaguje aj na klimatické zmeny a potrebu "ozeleniť" výrobu potravín produkovaných v EÚ. Dôraz sa kladie na zásady trvalo udržateľného hospodárenia na pôde, zlepšenie životných podmienok zvierat, druhovú pestrosť rastlín a živočíchov v prírode a na poliach. Zaviesť zmeny musia povinne všetky členské krajiny. Je ale na samotných poľnohospodároch, ktoré zmeny v rámci ekoschém si vyberú. Na ekoschémy pôjde 25 % z celkovej finančnej obálky určenej na priame platby.



Upozornil, že poľnohospodári sa na nové pravidlá musia adaptovať. Na to, aby náročný prechod na ekoschémy zvládli, potrebujú získať maximum informácií, ako na to. SPPK preto po celom Slovensku už od septembra uskutočňuje školenia k ekoschémam. Určené sú pre všetkých poľnohospodárov – od malých rodinných fariem až po veľkovýrobné podniky.



"Času nazvyš nie je. Poľnohospodári musia čo najskôr poznať, za akých podmienok môžu vstúpiť do ekoschém a čo presne bude ich povinnosťou. Nie je vôbec jednoduché z veľkých lánov urobiť menšie plochy a zasiať na nich vyhovujúcu skladbu plodín, aby na jednej strane priniesli dostatok úrody a na druhej strane vyživili pôdu a prilákali na polia nové živočíchy, včely a motýle. O naše školenia je preto mimoriadny záujem, navyše už v polovici septembra sme boli ako prví, kto poľnohospodárom priniesol veľmi ucelený prehľad pripravovaných zmien," uviedol výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš, zároveň aj školiteľ pre ekoschémy.



Detaily ekoschém podľa neho potrebujú poľnohospodári poznať už na jeseň, aby sa mohli rozhodnúť, čo, kde a v akom množstve na budúci rok vypestujú, už aj s prihliadnutím na trvalo udržateľné hospodárenie na pôde formou ekoschém.



"Ani my ešte nepoznáme všetky detaily, ako budú v praxi vyzerať ekoschémy. Práve preto budeme naďalej pokračovať v rokovaniach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a apelovať, aby ministerstvo urýchlene dopracovalo všetky budúce podmienky pre poskytovanie podpôr od nového roka," dodal Gajdoš.



Korpáš dodal, že SPPK zároveň plánuje vykonať v najbližšom čase aj ďalšie vzdelávacie aktivity. Zároveň vyzýva aj samotných poľnohospodárov, aby sa aktívne zaujímali o podmienky, ktoré budú musieť plniť od nového roka, ale pripraviť sa na ne musia už dnes.