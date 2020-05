Poľnohospodári ukončili výsev jarných plodín

Bratislava 22. mája (TASR) – Poľnohospodári ukončili vo väčšine regiónov Slovenska výsev jarných plodín. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.



"Výnimkou ostáva už len kukurica na siláž. V niektorých oblastiach ešte dokončujú výsev zemiakov či sóje. Naši pestovatelia teraz vykonávajú ochranné postreky a prihnojovanie plodín," spresnil.



Väčšina podnikov podľa jeho slov už vyhnala na pastvu aj zvieratá a začala so senážovaním. "Aj naďalej prevláda na väčšine územia vlahový deficit, ktorý bude mať vplyv na množstvo aj kvalitu úrody. Tam, kde je to možné, sa preto intenzívne používajú závlahy," dodal Korpáš.