Bratislava 18. decembra (TASR) - Poľnohospodári už pozbierali takmer celú úrodu jesenných plodín. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Na poliach je podľa nej v niektorých regiónoch už len časť kukurice na zrno a cukrovej repy. Jej zber pokračuje podľa dohodnutého harmonogramu cukrovarov v Seredi a Trenčianskej Teplej. Slnečnicu, sóju a zemiaky už majú poľnohospodári v skladoch.



Upozornila, že tohtoročná jeseň nebola taká daždivá ako vlani. Aj preto zber jesenných plodín pokračoval počas celej jesene bez výraznejších problémov hoci v regiónoch občas daždivé dni prerušovali zber plodín, no nie tak výrazne.



Poznamenala, že priaznivejšie podmienky na zber jesenných plodín a zakladanie novej úrody potvrdzujú napríklad galantskí poľnohospodári. Zber jesenných plodín už majú za sebou. Do konca decembra im ostáva vyorať posledné desiatky hektárov cukrovej repy. So zberom cukrovej repy už postupne končia aj v okresoch Komárno, Levice či Senica.



Informovala, že na dolnom Spiši v tomto roku pestovali poľnohospodári napríklad cirok zrnový. Túto plodinu niektorí z nich, ktorí nemajú dobytok, pestujú ako náhradu za kukuricu. Výhodou ciroku je to, že ho nežerie lesná zver. Zrno sa používa ako prídavok na výrobu kŕmnych zmesí.



Dodala, že na severe, na Liptove sa naďalej znižujú plochy zemiakov, tento rok poklesli u členov SPPK pod 100 hektárov. Osev repky sa ustálil na výmere asi 1000 hektárov, plochy sa nezvyšujú. Orná pôda sa využíva na výrobu krmív pre silnú živočíšnu výrobu – pestuje sa kukurica na siláž, viacročné krmoviny alebo miešanky jednoročných krmovín.