SPPK: Poľnohospodári už začali s jarnými prácami, trápi ich však sucho

Bratislava 10. marca (TASR) - Poľnohospodári už začali s jarnými prácami, trápi ich však extrémne sucho, keďže po miernej zime a minimálnej vlahe sejú a sadia plodiny do presušenej pôdy. So začiatkom jarných prác spustila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) aj monitoring škôd na poľnohospodárskych plodinách vrátane sucha. Okrem toho bude tento rok sledovať škody aj v dôsledku intenzívneho dažďa, mrazu, ľadovca, premnožených hlodavcov či poľovnej zveri vrátane šeliem. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Kým začiatkom roka 2024 bolo z dôvodu výdatných zrážok podľa SPPK zaplavených viac ako 23.000 hektárov (ha) ornej pôdy so škodami na úrovni minimálne 13,5 milióna eur, tak v tomto roku začínajú poľnohospodári siať plodiny do mimoriadne presušenej pôdy. Nedostatok zrážok potvrdili aj pestovatelia po celom Slovensku, ktorých trápi enormné sucho a spôsobuje im problémy pri správnom raste a výžive plodín či už na jeseň založených ozimín obilnín, repky ozimnej alebo trvalo trávnych porastov.



Na Slovensku je približne 55.000 ha ornej pôdy, ktorá sa môže podľa SPPK zavlažovať v závislosti od nárokov konkrétnych plodín pestovaných na danej ploche. Reálne sa zavlažuje na výmere do 20.000 ha a závlahy sú najmä na juhu a juhozápade krajiny. Komora priblížila, že niektorí poľnohospodári zapli závlahy už začiatkom jari, keďže vodu potrebujú dostať najmä pre zasiate plodiny v rámci špeciálnej rastlinnej výroby. Pestovatelia, ktorí v tomto období sejú a sadia zeleninu alebo skoré odrody zemiakov, zakrývajú plodiny ochrannou textíliou, aby im neuškodil prípadný jarný mráz.



"Jarné práce sa rozbiehajú aj v závislosti od nadmorskej výšky. Kým na juhu Slovenska napríklad aj v komárňanskom regióne sa už seje a sadí alebo ošetruje repka, v oblasti Trenčína je ešte len pozvoľný nábeh jarný prác. Postupne sa seje jarný jačmeň. Stroje tam najmä ošetrujú porasty po zime alebo odstraňujú náletové dreviny," uzavrela SPPK s tým, že miestni poľnohospodári sa rovnako pustili aj do smykovania lúk a pasienkov, zrovnávajú rozryté miesta po diviakoch a prevzdušňujú porasty tak, aby mohla vyrásť nová tráva či už na výrobu objemových krmovín alebo pasenie hospodárskych zvierat. Na Liptove sa zatiaľ len ošetruje pôda a oziminy.