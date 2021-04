SPPK: Poľnohospodári výrazne pokročili s jarnými prácami

Bratislava 3. apríla (TASR) - Poľnohospodári výrazne pokročili s jarnými prácami. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



V Bratislavskom kraji sa podľa jeho slov v 12. týždni podarilo ukončiť výsev jačmeňa jarného, výsev ovsa pokročil na 81 %, cukrovej repy na 40 %, výsadba zemiakov na 62 % výmery.



Poľnohospodári z Galanty v uplynulých dňoch podľa neho ukončili sejbu pšenice a jačmeňa jarného, pokročili aj so sejbou cukrovej repy, ktorá je aktuálne osiata už na vyše 60 % plánovanej výmery.



Priblížil, že pestovatelia z okresu Komárno hlásia poškodenie ozimín, najmä repky, okrem toho ich trápia premnožené hraboše. V okolí Nitry sú lokality, kde sú aj napriek pomerne suchej zime porasty ozimín trvale pod vodou. Bohužiaľ, zostávajú v okrese Nitra zaplavené a nepozberané desiatky hektárov kukurice na zrno, u ktorých ani nie je predpoklad zberu a založenia novej úrody.



Spresnil, že poľnohospodári z Trenčína osiali pšenicu jarnú už na 73 %, jačmeň jarný na 85 %, ovos na 66 % a hrach na 86 % výmery. Okrem sejby sa pokračovalo s ošetrovaním plodín proti škodcom a aplikáciou foliárnej výživy.



V oblasti Novohradu (okresy Lučenec a Poltár) ukončili podľa Korpáša pestovatelia výsev jačmeňa jarného. Z Veľkého Krtíša hlásia finalizáciu výsevu jarnej pšenice a prípravu na sejbu slnečnice. Poľnohospodárov tiež trápia značné plochy poškodené diviačou zverou.



Doplnil, že v Košiciach dostávajú do osevného postupu aj horčicu a plánuje sa zvýšiť aj osevná plocha cukrovej repy. Pre chov hovädzieho dobytka tiež chcú poľnohospodári zabezpečiť vlastné krmivo, preto budú pestovať aj ďateliny, lucernu a ovos na senáž.



Nepriaznivé počasie v okrese Stará Ľubovňa podľa Korpášových slov nedovoľovalo poľnohospodárom vstúpiť na pozemky, ktoré sú stále pod súvislou snehovou pokrývkou.



Poznamenal, že snehová pokrievka a vysoká vlhkosť pôdy zabraňuje poľnohospodárom na Orave, Kysuciach, Liptove a Spiši začať s jarnými prácami. Problém spôsobujú aj podmočené pozemky najmä na dolnom Zemplíne, ale vo viacerých regiónoch je premnožené poľovná zver či hraboše.



Korpáš dodal, že poľnohospodári sledujú aj vývoj situácie na trhu s hnojivami, ich cena vzrástla približne o 25 %. Niektoré podniky zaužívané hnojivá z dôvodu vysokej ceny ani neaplikovali. Mnohé podniky však boli hnojivami predzásobené z jesene, takže zatiaľ nepociťujú ich nedostatok.