SPPK: Poľnohospodári začali jarné práce na poliach

Bratislava 12. marca (TASR) - Poľnohospodári začali jarné práce na poliach. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Skontrolovať stav ozimín, prihnojiť porasty a pôdu, zasiať jarné obilniny a ďalšie plodiny – to je podľa nej úloha pre poľnohospodárov na najbližšie týždne. Pestovatelia začali na poliach jarné práce. Pre tohtoročnú úrodu bude dôležité, či sú oziminy zasiate vlani na jeseň počas intenzívnych dažďov v dobrej kondícii a či sa dostatočne spamätali z nepriaznivého jesenného počasia.



Priblížila, že jarné práce na poliach sa začali v oblastiach, kde už nie je zamrznutá pôda a sneh. Poľnohospodári v teréne kontrolujú, v akom stave oziminy prezimovali a do akej miery ich poškodili aj prípadní škodcovia – lesná zver či hraboše. SPPK podľa nej preto v týchto dňoch požiadala svojich 38 regionálnych komôr, aby jej nahlásili aktuálny stav na poliach.



Hoci minuloročná výrazne daždivá jeseň dala poľnohospodárom zabrať nielen pri zbere plodín, ale aj pri zakladaní tohtoročnej úrody, z prvých informácií od poľnohospodárov zatiaľ žiadne výrazné problémy po zime, ktoré by sa týkali viacerých lokalít Slovenska, podľa Holéciovej nezistili.



Spresnila, že v oblasti Zvolena sú porasty ozimín v dobrej kondícii. Podobný priaznivý stav nahlásili aj pestovatelia z Gemera (okres Revúca, Rimavská Sobota). Týka sa to najmä obilnín, ktoré zasiali do konca septembra. Aj trebišovskí a bardejovskí poľnohospodári sú zatiaľ so stavom ozimín spokojní. Porasty sú zapojené, dobre zásobené vlahou, bez silného výskytu škodcov a chorôb.



Doplnila, že pôda má po zime dostatok vlahy, aj keď v niektorých regiónoch až príliš. Aj preto napríklad v regióne Humenného (okresy Humenné, Medzilaborce, Snina) budú musieť vyorať viaceré porasty. Voda ešte stále stojí na poliach. V okresoch Michalovce, Sobrance je takmer jedna tretina ornej pôdy zaliata vodou. Nezaplavené oziminy sú v pomerne dobrom stave. Tamojší pestovatelia zvažujú, že chýbajúce oziminy, ktoré pre dažde na jeseň nestihli vysiať, nahradia sójou a jarným jačmeňom.



Holéciová dodala, že v oblastiach, kde to stav pôdy dovoľuje, poľnohospodári pôdu a oziminy hnoja a sejú jariny. Liptovskí a oravskí poľnohospodári na koniec zimy ešte len čakajú.