Poľnohospodári začali žatvu, ovplyvňuje ju aj počasie, uviedla komora

Bratislava 12. júla (TASR) - V Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom a v častiach Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja sa začala pokusne žatva v 26. týždni (od 28. júna do 4. júla). Následne v lokalitách, kde to stav porastov dovolil, sa žatva rozbehla naplno. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Turci, Spiši, Šariši a hornom Zemplíne sa žatva zatiaľ nezačala. Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



Po 21. týždni boli osevy jarných plodín ukončené na 99 % územia Slovenska. Celkový ročný úhrn zrážok alebo teplôt síce môže byť v jednotlivých rokoch na priemernej úrovni, avšak nevhodné načasovanie a prudké zmeny teplotných a vlhkostných pomerov každoročne ohrozujú rastlinnú výrobu. Počasie totiž ovplyvňuje i priebeh žatvy. Podľa odhadu Štatistického úradu SR bude tohtoročná produkcia hustosiatych obilnín o 11,6 % nižšia oproti predchádzajúcemu roku. Podľa tohto odhadu bude celková produkcia obilnín za Slovensko 2,6 milióna ton obilia pri priemernej úrode obilnín 5,06 tony na hektár (t/ha), z toho pšenice 5,29 t/ha, jačmeňa 4,89 t/ha, repky 3,01 t/ha.



Pod odhadovaný pokles tohtoročnej produkcie obilnín sa podľa SPPK podpísalo najmä zníženie výmery osevov ozimných a jarných obilnín. Dôvodom je daždivé počasie na jeseň, čo na jednej strane oneskorilo výsev časti plôch ozimín a tieto boli nahradené jarnými plodinami. Časť plôch, na ktorých bol plánovaný osev jarín, bola vplyvom daždivého počasia a následne podmočenia, v mnohých prípadoch aj vplyvom zaplavenia pozemkov nahradená inými plodinami s kratšou vegetačnou dobou.



V Bratislavskom kraji sa žatevné práce začali v 26. týždni v okresoch Senec a Pezinok zberom jačmeňa ozimného. V okrese Galanta sa tohtoročná žatva začala v rovnaký týždeň. Práce plynule pokračovali a zožatých bolo 60 % plôch ozimného jačmeňa. V trnavskom regióne sa v 26. týždni začal zber hrachu a prvých ozimných jačmeňov. Ochladenie na konci týždňa spomalilo dozrievanie. SPPK očakáva, že po oteplení sa rozbehnú žatevné práce naplno.



V okrese Komárno boli žatevné práce väčšinou vo východnej časti okresu. Práce sa začali so zberom jačmeňa ozimného, prvé odhady úrody sú okolo 6 t/ha. Osiata plocha jačmeňa ozimného je o 30 % nižšia oproti minulému roku. Na poliach okresu Levice sa začala žatva 1. júla zberom jačmeňa ozimného, ktorého je v súčasnosti pozberaných 53 %. V regióne Nitra bol k záveru 26. týždňa jačmeň ozimný pozberaný na 40 % výmery.



V trenčianskom regióne prvé hektáre jačmeňa ozimného boli pokosené v južnej časti regiónu začiatkom júla. Tohtoročná žatva sa v okrese Trebišov začala 26. júna zberom ozimného jačmeňa. Pozberaných je približne 65 % plôch. Úroda sa pohybuje taktiež okolo 6t/ha. V oblasti Michaloviec sa minulý týždeň pozvoľna začala žatva zberom ozimného jačmeňa, a to najmä v okrese Sobrance. Podľa hlásení je zber ozimného jačmeňa ukončený na 90 % výmery. Úrody sú zatiaľ priemerné.