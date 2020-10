Poľnohospodárske a potravinárske firmy sa pripravujú na testovanie

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poľnohospodárske a potravinárske firmy sa intenzívne pripravujú na celoplošné testovanie a na rôzne situácie, ktoré môžu nastať od budúceho týždňa. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Zdôraznila, že základom každej jednej prevádzky je aj naďalej zabezpečiť plynulú výrobu potravín na Slovensku. Každý jeden agropotravinársky podnik prijíma preto vlastné postupy, vďaka ktorým chce aj v prípade väčšieho výpadku zamestnancov zvládnuť situáciu.



Informovala, že potravinári a poľnohospodári v týchto dňoch požiadali svojich zamestnancov, aby k celoplošnému testovaniu pristúpili zodpovedne a testy absolvovali. V pondelok (2. 11.) budú od zamestnancov vyžadovať potvrdenie o negatívnom COVID-teste. Ak sa zamestnanec negatívnym COVID-pasom nepreukáže, má napríklad v prípade Levických mliekarní tri možnosti, a to buď si zoberie dovolenku, neplatené voľno, alebo dostane absenciu, teda zamestnanec do podniku nebude môcť vstúpiť.



"Sme pripravení aj na extrému situáciu. Máme krízové plány, ktoré sme nachystali už počas prvej vlny. Ak by prišlo na najhoršie, sme pripravení prerozdeliť zamestnancov tak, aby sme naďalej zvládli výrobu mliečnych výrobok a mlieka. Najideálnejšie by však pre nás bolo, keby sme zamestnancov mohli testovať v našich podnikoch, bolo by to pre nás časovo a aj personálne praktickejšie. Myslím si, že vláda by mala viac počúvať odborníkov a ľudí z praxe a menej hovoriť," uviedol podpredseda SPPK Marián Šolty a zároveň generálny riaditeľ Levických mliekarní.



Na možný výpadok ľudí sa podľa Holéciovej pripravujú aj chovatelia zvierat. Napríklad hydinári zvažujú presunúť časť pracovníkov vo vnútri firiem v rámci pracovných pozícií. Chov zvierat sa nedá jednoducho vypnúť, ľudí k zvieratám musia určite zabezpečiť. Netrpezlivo preto očakávajú, ako sa k situácii postavia kompetentní, či udelia pre firmy v agropotravinárskom odvetví výnimky na prácu v špeciálnom režime.



"Bolo by dobré, keby mohli do agropotravinárstva prísť pracovať ľudia z cestovného ruchu, reštaurácií, keďže sú aj držiteľmi zdravotných preukazov," myslí si Daniel Molnár, výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska, ktorá je členom SPPK.



Holéciová dodala, že napríklad pre cukrovarnícky priemysel by bolo vhodné, aby boli prednostne testovaní aj zamestnanci cukrovarov, keďže tie idú práve počas momentálnej cukrovarníckej kampane na nepretržitú prevádzku a odchod ľudí mimo cukrovaru na niekoľko hodín spôsobí opäť nemalé komplikácie.