SPPK považuje výberové konanie na riaditeľa PPA za cirkus

Na archívnej snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je rozčarovaná z procesu výberového konania na post generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a považuje ho za cirkus a hazard v priamom prenose. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.Komora tak reaguje na stredajšie vyhlásenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO), že ani jeden z piatich prihlásených kandidátov na tento post nesplnil kritériá a celé konanie sa tak bude musieť uskutočniť nanovo.Podľa SPPK je absurdné, aby agentúra nemala stále a riadne vedenie. Táto úloha musí byť podľa komory jednou z hlavných priorít ministerstva pôdohospodárstva. "" okomentovala komora.Predseda SPPK Emil Macho sa pýta, aký bude ďalší postup pri vyberaní šéfa PPA. "" podotýka Macho s tým, že podľa neho by sa mal Mičovský zamyslieť nad tým, prečo sa na Slovensku doteraz nenašiel vhodný kandidát do čela PPA.Ako dodala komora, pre poľnohospodárov je neprijateľné, aby v tomto zložitom období PPA naďalej fungovala bez riadne obsadenej pozície riaditeľa. Neustále odďaľovanie konca výberového konania spomaľuje podľa komory ozdravné procesy v agentúre, a to navyše v čase, keď PPA má udelenú len dočasnú akreditáciu. Ročne pritom administruje platby v objeme zhruba 650 miliónov eur." dodáva komora s tým, že napríklad vo februári sa každoročne podávajú žiadosti na podporu na veľké dobytčie jednotky. Poľnohospodári však nevedia, kedy bude vypísaná výzva na podporu zvozu a likvidácie kadáverov (uhynutých zvierat), ako aj na ďalšie štátne pomoci, ako je zelená nafta a podobne.