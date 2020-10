Daždivé počasie výrazne spomalilo práce na poliach, stav je alarmujúci

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 31. októbra (TASR) - Práce na poliach sa vykonávajú len veľmi pomaly, v mnohých regiónoch je ich stav alarmujúci. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)." priblížil.Spresnil, že v regióne Trnavy neumožňuje nepozbieraná kukurica výsev novej pšenice. V minulých rokoch v rovnakom čase bola sejba vykonaná približne na 80 %, aktuálne však majú niektoré subjekty osev zvládnutý na úrovni 20 %. "" podčiarkol Korpáš.Pôda je podľa jeho slov značne premočená aj v okolí Galanty. Vystavené značnému poškodeniu sú hlavne zemiaky, sója a slnečnica. K záveru 43. týždňa bola v tomto regióne kukurica na zrno pozberaná na 46 % výmery, slnečnica na 85 %, cukrová repa na 30 %, zemiaky na 75 %, sója na 68 % výmery." poznamenal.V okrese Trenčín podľa neho zaznamenali v októbri celkový úhrn zrážok v rozmedzí 138 - 153 milimetrov. Poľnohospodári vďaka priaznivejšiemu počasiu v posledných dňoch mohli pokračovať najmä so zberom kukurice, ktorá je aktuálne pozberaná len z 11 % osiatej plochy." uviedol.Informoval, že v Lučenci bol ešte koncom minulého týždňa vyliaty Ipeľ. Teraz je situácia už priaznivejšia, ale pôdy sú rozmočené, a to najmä v južnej časti regiónu. K záveru 43. týždňa bola kukurica na zrno pozberaná na 10 %, sója z 81 % výmery.Dodal, že práce na poliach sú odstavené v regióne Košíc. Kukuricu v tomto regióne ešte vôbec nezbierali. "" uzavrel Korpáš.