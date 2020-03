SPPK: Pre chovateľov jahniat je tento rok prioritný domáci trh

Bratislava 25. marca (TASR) - Pre chovateľov jahniat v SR je tento rok prioritný domáci trh. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Zamestnanci SPPK sa podľa nej pripájajú k výzvam, ktoré v týchto dňoch apelujú na rôznu vzájomnú pomoc, v snahe zmierniť následky nového koronavírusu na ekonomiku a spoločnosť. Preto sa rozhodli, že si aj oni kúpia jahňacinu od slovenských chovateľov oviec. Reagujú tak na apel samotných chovateľov, ktorí v čase pred veľkonočnými sviatkami ponúkajú na predaj 600 ton jahňacieho mäsa.



Holéciová upozornila, že domácim chovateľom oviec sťažujú celosvetová pandémia a výrazné obmedzenia na hraniciach tradičný predveľkonočný vývoz jahniat na európske trhy. Práve preto sa rozhodli, že tento rok budú jahňacinu ponúkať v prvom rade pre domáceho spotrebiteľa.



"Naším cieľom je predať na domácom trhu čo najväčšie množstvo jahňaciny. Prioritu má slovenský trh. Zvyšné mäso, ktoré našim spotrebiteľom nepredáme, vyvezieme do zahraničia. Prvé vývozy sa uskutočnia už v najbližších dňoch. Aj preto by Slováci nemali čakať na poslednú chvíľu a mali by čo najrýchlejšie kontaktovať najbližšieho chovateľa oviec," povedal Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (zväz je členom SPPK).



Holéciová pripomenula, že už tradične je najväčší záujem o slovenskú jahňacinu u talianskych konzumentov. Tí už roky vyhľadávajú slovenské jahňacie mäso pre jeho výrazné zdravotné benefity.



Na Slovensku sú podľa nej jahňatá chované tradičným spôsobom na pastve, majú najlepšiu bilanciu zdravia a chuti mäsa. Mäso je významným zdrojom vitamínu B (dokáže pokryť až 100 % odporúčaného denného príjmu vitamínu B12), zinku, železa, horčíka, má nízky obsah tuku. Obsahuje nenasýtené mastné kyseliny a správny pomer omega 6 a omega 3 mastných kyselín. Vedci pripisujú jahňaciemu mäsu aj protisklerotické, protidiabetické či protirakovinové účinky.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa Holéciovej apeluje aj na ďalších spotrebiteľov, aby sa pridali k výzve a kúpou slovenskej jahňaciny podporili nielen slovenských chovateľov, ale aj svoje zdravie.



"Rozhodli sme sa, že si s našimi zamestnancami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory jahňacinu kúpime a takýmto spôsobom pomôžeme aspoň sčasti prekonať následky koronavírusu, ktoré majú vplyv na obchodovanie," uviedol ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim.



Holéciová dodala, že informácie o chovateľoch oviec nájdu spotrebitelia na webovej stránke Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (www.zchok.sk) alebo na sociálnych sieťach. Okrem mäsa sú pre spotrebiteľov k dispozícii aj mliečne výrobky, či už z ovčieho alebo kozieho mlieka.