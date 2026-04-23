SPPK: Pre nadbytok mlieka v EÚ hrozí v SR likvidácia chovov dojníc
Situácia je podľa predsedu SPPK spôsobená nadprodukciou mlieka v Európe. Veľmi vysokú produkciu mlieka sa zaznamenala v krajinách ako Írsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Francúzsko, Nemecko.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Pre nadbytok mlieka v EÚ a pre niekoľkomesačný pokles jeho ceny hrozí na Slovensku likvidácia chovov dojníc. Uviedol to vo štvrtok na brífingu za účasti predstaviteľov mliečnej spracovateľskej vertikály predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš pred svojím odchodom na rokovanie o mliečnych témach do Bruselu.
„Minulý rok bola cena mlieka skutočne férová pre prvovýrobcov a aj pre mliekarne, vrchol dosiahla niekde na úrovni 54 centov za kilogram, keď hovoríme o európskej cene. Na Slovensku to bolo o niečo menej. Dnes sa nachádzame, keď si pozrieme marcové ceny, na úrovni necelých 39 centov za kilogram. To znamená, že máme tu pád ceny o jeden až dva centy každý mesiac. V priebehu niekoľkých mesiacov je to pád o 10 %, čo už je už na hranici rentability,“ priblížil Gajdoš.
Situácia je podľa neho spôsobená nadprodukciou mlieka v Európe. Veľmi vysokú produkciu mlieka sa zaznamenala v krajinách ako Írsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Francúzsko, Nemecko. „Len v Nemecku sa zvýšila produkcia o 7 %, čo v absolútnych číslach predstavuje okolo 2,2 až 2,3 miliardy litrov mlieka, teda 2,5-násobok až trojnásobok celoslovenskej produkcie mlieka. Pokiaľ taký gigant ako Nemecko len trochu navýši svoju výrobu, je to veľmi citeľné v celej Európe a aj na Slovensku, ktoré, bohužiaľ, túto krízu nespôsobilo. Naši prvovýrobcovia aj mliekari tak doplácajú na krízu, hoci ju nespôsobili,“ podčiarkol.
„Pokiaľ táto situácia bude pokračovať, čo máme informácie, že by mala pokračovať, tak sa môžeme dostať do situácie, že niektorí chovatelia na Slovensku budú musieť ukončiť svoje chovy. To môže následne znamenať aj zánik niektorých z mliekarní, keďže nebudú mať surovinu. To znamená vyššiu závislosť Slovenska od dovozov a zníženie sebestačnosti. My preto navrhujeme, aby sme začali diskutovať na úrovni Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, spolu prvovýrobcovia, spracovatelia, ale aj obchodníci,“ spresnil Gajdoš.
Druhou alternatívou riešenia mliečnej krízy je podľa Gajdoša riešiť situáciu s ostatnými európskymi organizáciami. „U nich je situácia, pokiaľ viem, veľmi podobná. Ideme sa dohodnúť, aký tlak vyvinieme na Európsku komisiu (EK), pretože EK má pomerne veľký balík krízovej rezervy, ktorý doteraz ešte neaktivovala,“ dodal Gajdoš.
„Pri vstupe do Európskej únie na Slovensku produkovalo mlieko 800 chovateľov. Na konci vlaňajšieho roka nás zostalo 300. Tak len dúfam, že úbytok 50 fariem pri krízach sa nezopakuje,“ doplnil predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Alexander Pastorek.
„Slovensko má v súčasnosti asi o 14 % nižšiu cenu mlieka ako je priemer EÚ, keď porovnávame február 2026 oproti februáru 2025. Priemerný pokles v Únii je 18 %, my máme 14 %. Ceny na pultoch nižšie nie sú, ale odbytové ceny nám zásadne klesajú. Obchod si svoju maržu neznižuje, pokles ide na úkor spracovateľského priemyslu,“ dodala Zuzana Nouzovská, generálny sekretár Slovenského mliekarenského zväzu.
