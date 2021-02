Poľnohospodári redistributívnu platbu neodmietajú, majú však výhrady

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho počas tlačovej konferencie SPPK na tému: Už stačilo. Pohár trpezlivosti pretiekol 9. februára 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. februára (TASR) - Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), medzi ktorými je aj viacero menších poľnohospodárskych firiem a súkromne hospodáriacich roľníkov, redistributívnu platbu neodmietajú. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda komory Emil Macho.Sú si však podľa neho vedomí toho, že neuvážené zavedenie tejto platby môže vážne skomplikovať ekonomickú situáciu mnohým, najmä stredne veľkým poľnohospodárskym podnikom, ktoré tvoriaagrosektora a produkujú väčšinu domácich potravín. Takéto opatrenia by sa mali zavádzať po odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých možností, ktoré tu sú.povedal Macho.Redistributívna platba podľa neho síce poteší takmer 10.000poberateľov dotácií, ktorí v skutočnosti nič neprodukujú, ale oberie podniky tvoriace kostru produkcie potravín na Slovensku. Spôsobí to výpadok príjmu tým, ktorí vyrábajú potraviny, ohrozí sa ich existencia a prinesie zvyšovanie nezamestnanosti.Vysvetlil, že redistributívna platba je nadstavbová priama platba na prvé hektáre spôsobilej plochy poľnohospodára. Je to priama platba odviazaná od produkcie, teda sa poskytuje len za udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v stave vhodnom na produkciu. Návrh MPRV podľa neho hovorí o výške 150 eur/hektár (ha) na prvých 28 ha.podčiarkol predseda SPPK.povedal podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček.Po dôkladnom zvážení situácie sa poľnohospodári podľa Macha rozhodli zmeniť štrajkovú pohotovosť na skutočné vyjadrenie nesúhlasu s tým, čo sa v agropotravinárstve aktuálne deje a čo sa potajomky pripravuje. Núdzový stav a situácia okolo šíriacej sa pandémie poľnohospodárom bráni v masívnom prejave občianskej nespokojnosti. Aj napriek tomu a pod tlakom regiónov sa poľnohospodári z SPPK podľa neho rozhodli konať.Macho oznámil, že SPPK 9. februára odovzdá debničky so slovenskými potravinami všetkým členom vlády a predsedovi Národnej rady SR. Má ísť podľa neho o jasný signál, že tieto doma vyrobené potraviny sú práve vďaka prijímaniu nezmyselných a nekoncepčných opatrení možno jedny z posledných. Minister Mičovský dostane prázdnu debničku bez slovenských potravín ako symbol, kam až môžu viesť jeho nekoncepčné opatrenia.SPPK podľa Macha už počas najbližších dní odovzdá potraviny ďalším slovenským nemocniciam a pridá k tejto potravinovej pomoci aj domovy sociálnych služieb, detské domovy, charitatívne organizácie či mobilné odberové miesta. Odovzdávanie sa uskutoční po celom Slovensku v piatok 12. februára.Macho avizoval, že budúci týždeň na seba farmári upozornia aj ďalším spôsobom priamo v teréne, o ktorom budú včas informovať aj médiá. Určite podľa neho bude poľnohospodárov vidieť. Po skončení núdzového stavu im podľa jeho slov neostane nič iné, len svoju obrovskú nespokojnosť vyjadriť aj celoslovenskými masívnymi protestmi.Macho vyzval zároveň premiéra SR Igora Matoviča (OĽANO), aby sa zaoberal situáciou v agrosektore.povedal Macho. O situácii v agrosektore bude podľa Macha rokovať príslušný parlamentný výbor v piatok 12. februára o 9.30 h.