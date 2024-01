Poľnohospodári: Región Veľkého Krtíša má zaplavených vyše 165 ha polí

Veľký Krtíš 31. januára (TASR) - Poľnohospodári hlásia škody po intenzívnych zrážkach, ktoré spadli za ostatné dva mesiace aj v regióne Veľkého Krtíša. Z ich hlásení vyplýva, že zaplavených je viac ako 165 hektárov (ha) ornej pôdy. TASR to v stredu potvrdila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Dodala, že prvé odhady škody sú na úrovni viac ako 136.000 eur. "Určite to však nie je konečný údaj, pretože v niektorých prípadoch sa ešte nedá vstúpiť do polí," objasnila s tým, že presnejšie odhady budú známe až na jar. Vtedy budú poľnohospodári vedieť, na akej výmere budú pôdu vyorávať a kde budú musieť siať nové alebo náhradné plodiny. Najzaplavenejšie boli oziminy, najmä repka ozimná na ploche 65 ha, jačmeň ozimný a pšenica ozimná. Utrpeli aj plodiny, ako sója, viacročné krmoviny a kukurica.



Podľa hovorkyne časť postihnutej výmery je aj zamrznutá. Priblížila, že vplyv doterajších zrážok je negatívny, podmáčané rastliny nemajú dostatok kyslíka a mrazy potrhali koreňový systém. "Podmáčané plochy budú spôsobovať problémy pri príprave pôdy na jar a aj pri sejbe jarných plodín," spresnila.



Škody po intenzívnych dlhodobých zrážkach sa na Slovensku šplhajú cez 13,5 milióna eur. Aktuálne zatopená, podmáčaná alebo zamrznutá pôda je na rozlohe viac ako 23.000 ha. "Z celoslovenského porovnania sú najpostihnutejšími oblasťami najmä Komárno a Trebišov, kde sú pod vodou tisícky hektárov úrodnej pôdy," uzavrela Holéciová.