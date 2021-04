SPPK: Rešpektujeme výber vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) rešpektuje výber vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského (OĽANO), že v pozícii generálneho riaditeľa PPA ostáva Jaroslav Jánoš a na pozíciu výkonného riaditeľa nastupuje víťaz výberového konania Marián Bulla.



Podľa SPPK je plne v kompetencii ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, komu vyjadrí svoju dôveru a vymenuje ho do čela Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa nej tento výber rešpektuje.



"Vzhľadom na situáciu, v akej sa nachádza rezort agropotravinárstva, a to aj vrátane podmienečnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, však trochu nerozumieme, prečo sa tak dlho a neštandardne vyberalo nové vedenie agentúry. Pokiaľ minister od začiatku plne dôveroval Jaroslavovi Jánošovi, mal ho hneď vymenovať za riadneho generálneho riaditeľa PPA, ktorý si mohol okamžite vybudovať svoj úzky pracovný tím, a nehľadať iného kandidáta na túto pozíciu. Takýmto spôsobom sme stratili niekoľko mesiacov, počas ktorých mohla platobná agentúra pracovať pod riadnym plným vedením," uviedol v reakcii predseda SPPK Emil Macho.



SPPK podľa hovorkyne verí, že vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry na čele s Jaroslavom Jánošom a Mariánom Bullom prispeje k stabilizovaniu situácie a vzťahov medzi poľnohospodármi, k utíšeniu nervozity, ktorá panuje v regiónoch a najmä spoločne dosiahnu, že PPA od jesene už nebude pracovať v režime podmienečnej akreditácie.