SPPK: Rok 2021 slovenských potravinárov výrazne potrápil

Bratislava 24. decembra (TASR) - Rok 2021 slovenských potravinárov výrazne potrápil. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Vidno to podľa nej minimálne v troch oblastiach - na následkoch pandémie nového koronavírusu na podnikateľský sektor, najmä na segmenty, ktoré dodávajú výrobky pre gastro – víno, pivo. Väčšina slovenských potravinárov podľa jej slov nemala možnosť získať odškodnenie za následky pandémie, ide najmä o pekárov.



Druhou oblasťou je podľa Holéciovej naďalej nedostatočná finančná podpora štátu v porovnaní s okolitými krajinami. "Treťou oblasťou je fakt, že naši potravinári nepredávajú svoje výrobky obchodníkom za ceny, ktoré by zohľadňovali výrazne zvýšené vstupy do výroby potravín, ktoré pociťujeme počas celého tohto roka," podčiarkla.



"Rok 2021 hodnotíme ako rok, počas ktorého sme naplno nevyužili všetky ponúkané príležitosti. SPPK preto nemôže byť spokojná s priebehom roka 2021. Naše očakávania boli väčšie, ako je konečný výsledok. Vládu a politikov musíme naďalej presviedčať o našej pravde," zdôraznila.



Dodala, že zo Slovenska sa pomaly, ale isto stáva krajina, ktorá nebude schopná zabezpečiť zásobovanie obyvateľov základnými potravinami z vlastnej produkcie a bude vo veľkej miere odkázaná a závislá od dovozu potravín.