SPPK: Rok 2022 bol pre slovenských poľnohospodárov mimoriadne náročným

Bratislava 25. decembra (TASR) - Rok 2022 bol pre slovenských poľnohospodárov mimoriadne náročným rokom. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Priblížila, že vo veľmi krátkej dobe museli agropotravinári čeliť faktorom, ktoré dovtedy nepoznali. Doznievali dôsledky celosvetovej pandémie koronavírusu a vo februári sa začala vojna na Ukrajine s obrovským globálnym vplyvom na potravinovú bezpečnosť a na vývoj cien. V roku 2022 sa preto väčšina aktivít SPPK podľa nej sústredila práve na zmierňovanie dosahov spomínaných faktorov na podnikateľské prostredie.



Zdôraznila, že SPPK vyvinula mimoriadne úsilie pri rokovaniach s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nastavení novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na nové programovacie obdobie 2023 až 2027. "Podarilo sa nám presadiť do nového strategického plánu ciele, ktoré by mali podporiť rozvoj špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby," upozornila.



Pozitívnou správou pre agrorezort je podľa jej slov citeľná zmena financovania agropotravinárskeho odvetvia z prostriedkov štátneho rozpočtu. Odškodnenie za sucho, zvýšené financovanie poľnohospodárskej produkcie a najmä potravinárskeho spracovateľského odvetvia sú tou správnou cestou, ktorou sa odvetvie musí uberať kontinuálne, nielen jeden-dva roky, pokiaľ chce zmierniť obrovský náskok (cenový a investičný) európskych producentov potravín.



"V porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ však naďalej zaostávame vo výške podpôr pre potravinársky priemysel a živočíšnu výrobu. Práve to podporuje naše tvrdenie, že vyššia štátna pomoc pre odvetvie musí byť dlhodobá," podčiarkla.



Negatívom je podľa Holéciovej aj nízky záujem o prácu v potravinárskom priemysle aj poľnohospodárstve, stále pretrvávajúca nízka sebestačnosť v produkcii slovenských potravín, pretrvávajúci nízky podiel slovenských potravín na pultoch reťazcov či veľmi nízky podiel slovenských potravín v stravovacích zariadeniach. Nízka miera podpory poľnohospodárstva a potravinárstva v porovnaní s okolitými krajinami výrazne predražuje slovenské potraviny.



"Náročný rok charakterizuje aj ďalší priebeh klimatických zmien na našom území v dosahom na výrobu potravín. Niekoľkomesačný boj poľnohospodárov s následkami extrémneho sucha vyústil práve vďaka Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore do odškodnenia za tieto mimoriadne straty, ktoré sa vyplatí podľa prísľubu rezortného ministerstva ešte do konca tohto kalendárneho roka," poznamenala.



Dodala, že poľnohospodári neboli počas roka 2022 spokojní s fungovaním Slovenského pozemkového fondu. Neriešenie tzv. spisovej zápchy je neuralgickým bodom odvetvia, ktoré deformuje užívateľské vzťahy na pôde.



Doplnila, že potravinári sa počas celého roka museli vyrovnať so skokovitým nárastom vstupných nákladov pri výrobe potravín. "Tento fakt je hlavným dôvodom neustáleho rastu odbytových cien potravín, ktoré pravidelne počas roka naši potravinári avizovali," dodala. Pozitívnou správou pre spotrebiteľov je podľa nej naďalej fakt, že slovenské potraviny vedia vyrábať slovenskí agropotravinári bez potravinových škandálov.