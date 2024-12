Poľnohospodárska komora: Rok 2024 bol pre poľnohospodárov náročný

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) hodnotí rok 2024 ako náročný rok, v ktorom potrápili poľnohospodárov intenzívne dôsledky klimatickej zmeny, priemerné úrody letných a jesenných plodín, ako aj tlak škodcov - najmä hrabošov. Pomohli však zdroje smerované na rozvoj poľnohospodárstva, intenzívna komunikácia s rezortným ministerstvom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru SPPK pri hodnotení končiaceho sa roka.



"Po dramatickom priebehu minulej kampane priamych platieb sa odstránili chyby a dnes máme prvýkrát v histórii vyplatené preddavky a vo výplate zdrojov sa pokračuje ďalej. Takže vnímame určitý pozitívny posun, no z negatív nás mrzia najmä výkyvy počasia a naďalej chýbajúca výraznejšia finančná pomoc do potravinárskeho odvetvia," priblížil.



"V závere roka sme pozitívne prijali informáciu o zálohových platbách pre poľnohospodárov. Vďaka neúnavnému vyše desaťročnému tlaku SPPK sa podarilo presadiť vyplácanie zálohových platieb pre poľnohospodárov, ktorí aj v rekordnom čase reálne videli finančné prostriedky na svojich účtoch," zdôraznil.



Slovenskí poľnohospodári podľa neho veľmi pozitívne prijali aj opatrenie, ktoré prinieslo zníženie odvodov pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. "Žiaľ, naši potravinári mohli čerpať tieto výhody len krátkodobo, čo neprinieslo väčšiu stabilizáciu potravinárskeho sektora. Odvodové úľavy pre poľnohospodárske podniky ešte trvajú do konca roku 2024," spresnil.



"Po našom dlhotrvajúcom tlaku sme tiež docielili, že lúky a pasienky na lyžiarskych svahoch sa vrátia do tzv. LPIS-u (Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, pozn. TASR). Poľnohospodári tak budú mať v priebehu budúceho roka opäť možnosť podávať žiadosti o platby aj na plochy pod lyžiarskymi vlekmi," vysvetlil.



Podčiarkol, že veľmi dôležité boli z pohľadu poľnohospodárov aj protesty z 22. februára 2024. "Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora skoordinovala poľnohospodárov po celom Slovensku. Do ulíc tak vyšlo vyše 2200 kusov poľnohospodárskej techniky. Aj vďaka tejto akcii, ktorá podporila protesty v ďalších krajinách EÚ, sa podarilo zmierniť podmienky poskytovania priamych platieb," pripomenul.



"V neposlednom rade ešte spomenieme silný štátny rozpočet pre agropotravinárstvo, ktorý sa darí aj napriek konsolidácii verejných zdrojov držať na vysokých číslach. Zároveň musíme oceniť aj slušnú a vecnú diskusiu so zástupcami rezortného ministerstva, ale aj rôznych odborných inštitúcií, ktoré spadajú do pôsobnosti agroministerstva," dodal Korpáš.